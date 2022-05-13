"بكيت عليه؟ أنت كذاب ومنافق".. صديق ميسي المقرب يكذب بيكيه!

أدلى جيرارد بيكيه قائد برشلونة بتصريحات أثارت جدلًا واسعًا حول أنه "بكى حينما رحل ليونيل ميسي" زميله السابق عن صفوف برشلونة الصيف الماضي.

يبدو أن الأمر لم يرق عائلة ميسي نفسه، إذ إن رواية أخرى رواها أحد أصدقاء العائلة ردًا على مزاعم بيكيه تنفيها تمامًا.

هذا الشخص هو ألفونسو أجيليرا روسيكي، صديق مقرب لعائلة ليونيل ميسي ويملك علاقة شخصية باللاعب نفسه، نشر على إنستجرام عبر حسابه نقدًا لتصريحات بيكيه التي وصفها "بالكاذبة والمنافقة".

وأشار روسيكي في منشوره إلى كل من بيكيه ولابورتا وميسي نفسه بحيث يرى الثلاثة منشوره عبر إنستجرام.

كيف رد صديق ميسي المقرب على بيكيه؟

روسيكي نشر صورة لخبر من صحيفة "سبورت" حول بكاء بيكيه عقب رحيل ميسي، ثم كتب: "جيرارد بيكيه، أنت كاذب ومنافق للغاية، لأنك فقط لم تبك، وإنما أخبرت ذا االمستوى المتواضع جوان لابورتا، أنه إذا أراد بناء فريق تنافسي فعليه أن يبيع ليو ميسي".

واضاف: "ميسي هو نفس الشخص الذي أنقذك من البقاء في سرقسطة حين لم يكن أحد يريدك، وحين كنت أنت زميلًا سيئًا وغيورًا" مذكرًا إياه بالفترة التي قضاها لاعبًا في صفوف سرقسطة بعدما تخرج في أكاديمية لاماسيا وحاول الحصول على فرصة في ملعب لا روماريدا، قبل أن يرحل إلى مانشستر يونايتد ويعود إلى برشلونة.

غضب روسيكي تسبب في اشتعال الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ملقيًا الضوء على سؤال هام: هل كانت علاقة ميسي وبيكيه جيدة حقًا حينما تزاملا كل هذه السنوات في برشلونة؟.

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