فائز وحيد و3 خاسرين من تأجيل الدوري السعودي وكلاسيكو الاتحاد والهلال

فاجأت رابطة دوري المحترفين السعودي الجميع باتخاذ قرار صادم ومفاجئ بشأن جدولة المباريات المؤجلة من الجولة الـ27 من الدوري السعودي، إذ أعلنت إيقاف البطولة كاملة حتى الـ21 من مايو الجاري، وهو القرار الذي استفاد منه فريق واحد وتضرر 3 آخرين.

رابطة المحترفين قررت تأجيل المباريات المتبقية من الجولة الجارية في الدوري السعودي مساء اليوم بناءً على قرار وزارة الرياضة وبتوجيه كريم إيقاف المنافسات الرياضية الرسمية لمدة 3 أيام حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وتتصدر قمة الاتحاد والهلال في جدة مباريات الجولة التي انطلقت أمس في الدوري السعودي، خاصة بعد فوز الأخير على الاتفاق في المباراة المؤجلة الأربعاء الماضي وتقليص الفارق في الصدارة بين الفريقين إلى 6 نقاط فقط.

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التوقعات رجحت في البداية إقامة المباريات يوم الإثنين أو الثلاثاء، ومن ثم أثير الحديث عن تأجيل الكلاسيكو للأسبوع القادم بعد مباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لكن رابطة المحترفين أجلت نهاية الموسم من 29 مايو حتى 23 يونيو القادم في قرار وجد انتقادات حادة.

السؤال الأهم حول القرار، من الفائز ومن الخاسر من هذا التأجيل الكبير؟ خاصة مباراة الكلاسيو الحاسمة في صراع اللقب؟ الإجابة نحاول أن نقدمها هنا ..

فائز وحيد .. الهلال

الهلال يُعد الفائز الوحيد من تأجيل المباريات لتلك الفترة الطويلة، وذلك لأنه الأكثر تضررًا لو لعبت المباريات في موعدها المحدد مسبقًا أو حتى لو لعبت يوم الإثنين أو الثلاثاء القادم نتيجة الضغط الكبير الذي عاشه الفريق خلال الشهرين الأخيرين.

الزعيم خاض مباريات الدوري السعودي قبل توقبه مع بداية شهر رمضان الكريم، وبعدها لعب 6 مباريات في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، ومن ثم خاض نصف نهائي كأس الملك و4 مباريات من الدوري السعودي في ظرف أسبوعين فقط.

جدولة محرجة و مكلفة و مرهقه و ممله .. pic.twitter.com/AzGGxx6wur — عبدالله الفقيّر (@A_alfugaier) May 13, 2022

ذلك الجدول المضغوط جدًا والمزدحم بالمباريات الصعبة والمهمة في تلك المرحلة الحاسمة من اللقاء نال من الفريق بدنيًا وجعله الإصابات تُداهم لاعبيه بقوة، ولذا طبيعي أن يكون أكثر المستفيد الأكبر من عدم اللعب حاليًا لأن ذلك سيمنحه فترة للراحة والتقاط الأنفاس والاستشفاء العضلي للاعبين، خاصة أن منافسيه على العكس تمامًا نالوا قسطًا جيدًا من الراحة قبل استئناف البطولة.

النصر والأهلي والاتحاد .. 3 خاسرين من التأجيل

دون أدنى شك أن النصر أحد أكبر الخاسرين من قرار التأجيل رغم أنه سيستعيد بعض مصابيه عند استئناف الدوري، وذلك لأنه حظي بفترة إعداد ممتازة خلال فترة التوقف وعاد بقوة وقدم عرضًا قويًا جدًا أمام الشباب وهزمه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

قطار النصر كان بالكاد ينطلق بقوة في المراحل الأخيرة من الموسم ليحسم صراع المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا 2023 مع الشباب لصالحه، وقد رأينا حالة جل اللاعبين ممتازة وملفتة، بجانب أن الحالة المعنوية والذهنية بعد الفوز الكبير في أفضل حالاتها، لكن التوقف الآن والذي جاء فجأة سيقطع هذا النسق التصاعدي وقد يُعيده للصفر من جديد.

الأهلي أحد الخاسرين كذلك لأنه بحاجة للعب مباراة والفوز بها الآن وبعد التعادل الأخير مع الباطن، وذلك حتى يحظى الفريق بشيء من الهدوء ويستعيد بعض ثقته المفقودة، لكن توقف الدوري لـ10 أيام تقريبًا في ظل النتائج المخيبة، فقدان 5 نقاط في آخر مباراتين، سيزيد الضغوطات على اللاعبين لأنهم سيواجهون الانتقادات أينما حلوا.

الاتحاد ربما الخاسر الأكبر من هذا التوقف المفاجئ للدوري السعودي، فالفريق منذ مواجهة الحزم في 18 مارس الماضي لم يلعب سوى 3 مباريات رسمية، وقد تخلل تلك الفترة توقفات عديدة مما كسر النسق البدني والفني للفريق.

الاتحاد واجه الحزم في 18 مارس ثم الفيحاء في نصف نهائي الكأس 4 إبريل ثم توقف لمدة شهر تقريبًا قبل أن يلعب ضد الفتح في السادس من مايو، والآن سيضطر للتوقف حتى الـ23 من مايو موعد مباراة الكلاسيكو أمام الهلال ثم سيخوض مباراة واحدة وبعدها توقف جديد بسبب أيام الفيفا.

الحقيقة ان هذا الجدول من مصلحة نادي واحد .. ضربوا عرض الحائط بمصالح كل اندية الدوري في الموسم هذا و الذي يليه .. حتى مصلحة المنتخب الذي يجب ان يأخذ لاعبيه راحة قبل موسم المونديال لم تتم مراعاتها .. pic.twitter.com/DX1XqZu6rD — احمد عسيري (@ahmadassiri1) May 13, 2022

كان الله في عون المدرب كوزمين كونترا والمعد البدني للاتحاد على تلك "الفوضى" في جدول المباريات والتي ستلقى بظلالها السلبية بالتأكيد على حالة اللاعبين البدنية والفنية، وكل هذا سيؤثر سلبًا على جاهزيتهم لمواجهة الهلال في المباراة الحاسمة.

هذا بجانب أن الضغط الكبير الذي سيعيشه الفريق بلاعبيه وإدارته ومدربه وجمهوره وإعلامه بسبب مباراة الهلال ودورها الحاسم في الصراع قد يؤثر ذهنيًا على اللاعبين، إذ أحيانًا أنت بحاجة للتخلص من المباراة الكبرى الصعبة والانطلاق بعدها بدلًا من انتظارها ووضع الحسابات يوميًا لها .. ضغط عصبي كبير جدًا على الجميع.

لماذا هذه الجدولة الغريبة من رابطة دوري المحترفين؟

السؤال الرئيسي اليوم في الإعلام والشارع الكروي السعودي، لماذا هذا التأجيل الكبير وتمديد نهاية الدوري حتى الـ23 من يونيو القادم! لصالح من يصب كل هذا التأجيل؟ حتى الهلال الذي يُعد المستفيد الأوحد من ذلك سيتضرر جزئيًا لأن لاعبين لن يحظوا بفترة راحة مناسبة ومن ثم مرحلة إعداد جيدة لاستحقاقات الموسم القادم.

إن كانت المشكلة في مباراة نهائي كأس الملك، كان يُمكن تأجيلها إلى ما بعد نهاية الدوري السعودي وهنا كان الأمر سيتعلق بناديين فقط وليس 16! وبعدها تُلعب المباريات بدءًا من يوم الثلاثاء القادم ويتم تأجيل كل جولة لمدة 24 ساعة.

الدوري كان المفترض ينتهي 29 مايو واصبح الان ينتهي 23 يونيو



بعيداً عن اي فريق—ضياع 24 يوم خسارة خصوصاً وان جدول الموسم القادم به ازدحام وتوقفات



وتوقعي استدعاء الدوليين من اكتوبر استعداداً للمونديال الكبير والهام



القرار اراه لا يخدم الهدف الاسمى وهو المنتخب بل يضره وبشكل كبير.. pic.twitter.com/1bHKUYSFEo — عبدالله مشاط (@AbdullahMashat) May 13, 2022

كان يُمكن أيضًا لعب المباريات يوم الثلاثاء وتأجيل نهائي الكأس لمدة 24 ساعة ومن ثم وضع مباراتي الهلال والفيحاء في الجولة الـ28 في آخر أيامها .. حلول كثيرة كانت أمام رابطة دوري المحترفين أفضل من قرار التأجيل المبالغ به جدًا.