"ليس الأنسب لبرشلونة" .. هل تسبب أوباميانج في سقوط تشافي في فخ كومان؟!

أعطى تشافي هيرنانديز الكثير من الأفكار حول نويعة اللاعبين المناسبين لبرشلونة وذلك حينما عندما كان مدربًا سابقًا في نادي السد القطري قبل انتقاله إلى البلوجرانا في نوفمبر - ليحل محل رونالد كومان المُقال.

تشافي دومًا ما كان يرى أن هناك لاعبين بخصائص فنية معينة يستطيعوا اللعب بشكل جيد في برشلونة، فالمدرب الحالي للفريق الكتالوني لم يكن يخفي أبدًا ما يدور في عقله حول ما يعتقده صحيح لتحسين الفريق الكتالوني.

اللاعبان اللذان أصر تشافي على أنهما لن يكونا لائقين في كامب نو هما إيميريك أوباميانج ومهاجم ليفربول ساديو ماني، الثنائي الذي ارتبط اسمهم سابقًا بالنادي.

وعلى الرغم من كون اللاعبين الذين اختارهم تشافي هم أحد أبرز الأسماء في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه عند سؤاله عن اللاعب الذي يريده أن ينضم إلى برشلونة؟ أجاب:

"نيمار، لاعب كرة قدم من بين أفضل ثلاثة أو خمسة لاعبين في العالم. أتمنى أن يعود لبرشلونة، لديه شخصية إيجابية، سيكون توقيعًا غير عادي وسيضيف الكثير".

وهو ما يعني أن! تشافي لديه وجهة نظر فنية يستطيع من خلاله تقييم اللاعب الذي يراه مناسبًا لمنظومة برشلونة، حتى وإن كان هذا اللاعب مكروهًا من جماهير النادي مثل نيمار، إلا أن المدرب يمتلك عقلية فنية بحتة غير متأثرة بالعواطف، فماذا حدث؟

تناقض كتالوني متأصل أم قناعات متغيرة؟

أعلن والد المهاجم الجابوني بيير إيميرك أوباميانج انتقال نجله إلى برشلونة في الانتقالات الشتوية.

قائد آرسنال السابق انضم إلى الفريق الكتالوني بعد حاجة ملحة لدى المدرب لتعزيز مركز الهجوم بوافد جديد يمتلك خصائص اللعب التي يحتاجها، ولكن يبدو أنّ تشافي ناقض نفسه سابقًا حيث صرح المدرب الإسباني في مايو 2020 قائلًا:

"يمكن أن يقتلك ماني وأوباميانج في المساحات المفتوحة، لكن برشلونة بحاجة إلى لاعبين يعرفون كيفية التحرك في المساحات الصغيرة".

وأضاف: "أفكر في اللاعبين الذين سيتأقلمون مع برشلونة وليس من السهل العثور على واحد منهم. كان صامويل إيتو مثاليًا كما هو لويس سواريز الآن."

ويبدو الأمر في الوهلة الأولي أنه تناقض واضح، لكن لما لا يكون للوقت دور في تغيير القناعات؟

فعلي سبيل المثال رونالد كومان المدرب الهولندي السابق لبرشلونة كان دائم التصريح عن حاجة برشلونة في إبعاد اللاعبين كبار السن مثل: جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش ولويس سواريز.

وبالفعل عند توليه المسؤولية تخلص برشلونة من راكيتيتش وسواريز، لكن المدرب السابق أبقى على بوسكيتس وألبا.

ولعل هذا القرار هو دليل علي تغير قناعات المدرب الهولندي عند توليه الإدارة الفنية للفريق، حيث اعتمد على الثنائي ألبا وبوسكيتس بشكل كبير.

الآن تشافي يعيد الكرة، وهذا ما يطرح السؤال من جديد، هل هو تناقض واضح أم تغير قناعات ومرونة؟

أين يلعب أوباميانج؟

تصريح تشافي السابق يفتح بابًا جديدًا للمناقشة حول مركز أوباميانج مع نادي برشلونة.

تشافي يرى أن قوة أوباميانج تكمن في سرعته واستغلالها في المساحات الواسعة لا الضيقة التي تحتاج إلى خصائص مختلفة.

وقد يوصلنا هذا المنظور إلي عقل تشافي، حيث من الوارد أن يستخدمه المدرب الإسباني في مركز الجناح الأيسر، حتى يجد المهاجم الجابوني المساحات التي يؤدي فيها بشكل جيد، للمساعدة في لعبة التحولات.

أوباميانج سبق له وأن لعب في هذا المركز مع أرتيتا في آرسنال، ومع يورجن كلوب في بوروسيا دورتموند، أي أنه ليس بجديد، مما يعطي حلولًا إضافية وتنوعًا لدى تشافي في استغلال عناصره الهجومية.

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