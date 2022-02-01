إندريك: أحب ريال مدريد .. واحتفالي لإسكات من يكذبون حول عمري!

ألمح البرازيلي إندريك فيليبي جوهرة نادي بالميراس إلى مستقبله، بعد أن أكد حبه الكبير لنادي ريال مدريد الإسباني.

إندريك، 15 عامًا، أصبح حديث الساعة في عالم كرة القدم، بعد أن قاد بالميراس للفوز بلقب بطولة كوبينا، وهي البطولة الأكثر شهرة قبل كرة القدم الاحترافية في البرازيل.

ومنذ ذلك الوقت، ارتبط إندريك بالعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأجرى إندريك مقابلة جديدة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، تحدث خلالها عن طموحه في عالم كرة القدم، بالإضافة إلى الشائعات المتعلقة بعمره.

كيف يصف إندريك نفسه؟

في البداية تحدث إندريك عن طريقته في اللعب بقوله: "أنا لاعب أملك الشخصية، وأحاول دائمًا القيام بالأصعب، أحاول حسم المباريات، واللعب مع الفريق، وهو الأمر الأهم".

وأضاف: "أريد المزيد دائمًا، إذا سجلت هدفًا أريد الثاني والثالث، أود أن القول للنادي الذي لا يعرفونني إنني مثابر للغاية".

ما هو مركز إندريك المفضل في الملعب؟

وتطرق لاعب بالميراس للحديث عن ذلك بقوله: "عندما تم تصعيدي إلى فريق تحت 20 عامًا، بدأت كجناح، ولعبت بشكل جيد وسجلت العديد من الأهداف، لكنني أفضل اللعب كمهاجم، وهو موقعي الأصلي".

من هو مثل إندريك الأعلى؟

وقال إندريك: "أنا أحب مبابي، وأشعر به أيضًا لكوني شابًا، ولأنني أملك سماته المميزة".

وأضاف: "مثلي الأعلى هو كريستيانو رونالدو، لأنه رجل مذهل وظاهرة، ولا بد لي من إتباع خطاه".

ما هو رد إندريك على من يقولون إن عمره يتجاوز 15 عامًا؟

مظهر إندريك في بعض الأحيان يوحى بأن عمره يتجاوز الخامسة عشر، وقال عن ذلك: "منذ أن كنت صغيرًا قالوا ذلك، ولهذا السبب أحتفل بأهدافي على هذا النحو".

وأضاف: "كلما قالوا ذلك زادت قوتي، لأن هذا يعني أنني أبهرهم، كما أنني أضع إصبع السبابة على فمي من أجل ذلك".

وأكمل: "وأتظاهر بأنني أستعرض عضلاتي أيضًا للاحتفال، لأظهر بشكل أقوى، ولأجعل من يكذبون يصمتون".

ما هو رأي إندريك في اهتمام ريال مدريد به؟

وتطرق إندريك للحديث عن اهتمام ريال مدريد به قائلًا: "إنه نادٍ أملك مودة كبيرة له بسبب كريستيانو رونالدو الذي كنت أتبعه دائمًا، وبسبب بطولات دوري أبطال أوروبا التي فاز بها".

وأضاف: "لقد بحثت أيضًا عن أشياء في تاريخ ريال مدريد، وهو فريق جيد جدًا، ومن دواعي سروري أن أعرف أنهم يشاهدونني وأشكر الله على ذلك".

وتابع: "يجب أن أفعل المزيد، لا يزال الأمر غير جيد، ويجب أن أقدم المزيد، أمامي طريق طويل لأقطعه".

ماذا عن اهتمام برشلونة؟

رد إندريك: "إنه فريق جيد جدًا، مذهل ويملك لاعبين رائعين، من الجيد أن فريقًا من بين الأفضل في العالم يتابعني كلاعب وكشخص، أشكر الله كثيرًا".

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