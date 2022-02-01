رغم غياب الإعلان الرسمي.. والد أوباميانج يؤكد انتقال نجله إلى برشلونة

أعلن والد المهاجم الجابوني، بيير إيميريك أوباميانج، انتقال نجله إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وكان مهاجم آرسنال قد سافر أمس الإثنين إلى برشلونة من أجل الخضوع للفحص الطبي وإكمال انتقاله إلى النادي الكتالوني، بعدما خرج من حسابات مدربه في آرسنال، ميكيل أرتيتا.

وبحسب الصحافة الكتالونية أن الصفقة قد تم حسمها وسينتقل أوباميانج بعقد بيع نهائي بعد فسخ تعاقده مع آرسنال وسيتم الإعلان عن الانتقال في أقرب وقت ممكن.

ماذا أعلن والد أوبا؟

نشر والد أوباميانج، فرانسوا بيير أوباميانج وهو حارس دولي سابق لمنتخب الجابون عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "أشكر الله، ما أجمل ابني، كيف لا افتخر به، نحن دائمًا نمضي قدمًا يا بني".

ووضع والد اللاعب صورة تجمعه مع ابنه ولابورتا وهم في حالة فرح في إشارة إلى أن الصفقة قد تمت بالكامل.

لماذا تأخر الإعلان الرسمي؟

بحسب ما نشرت صحيفة "أس" الإسبانية فإن السبب في تأخير الإعلان الرسمي عن انضمام أوباميانج هو افتقار برشلونة للوقت من أجل تسجيله أو لقبول راتبه.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي في أي لحظة الآن، بعدما ظهر المهاجم الجابوني رفقة جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة.

ما هي صفقات برشلونة في الميركاتو الشتوي؟

برشلونة ضم هذا الشتاء أداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، وقبله الثنائي فيران توريس وداني ألفيش.

وبعد إعلان والد أوباميانج فإن من المنتظر أن يكون الإعلان الرسمي لانضمام الجابوني إلى صفوف البلوجرانا في الطريق الآن.

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