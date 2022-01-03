في الوقت الذي حصل به سالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال السعودي، على جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2021، وبدأت المطالب بضرورة منحه جائزة الأفضل في القارة بشكل عام من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، صدمه استفتاء صحيفة "ESPN".

الدوسري يقود الزعيم لحصد دوري الأبطال:

في نوفمبر الماضي، توج الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

خلال تلك النسخة، شارك سالم في ست مباريات، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع آخر.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحصد بها الدوسري اللقب القاري بعد عام 2019، الذي فاز به الهلال على حساب أوراوا ريدز الياباني.

الدوسري يخسر في استفتاء ESPN:

استفتاء الصحيفة الإسبانية قائم على تصويت 37 خبيرًا من 47 اتحادًا مختلفًا تابعًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بجانب 13 حكمًا.

وفاز الكوري الجنوبي سون هيونج مين؛ لاعب توتنهام الإنجليزي، بجائزة الأفضل بعد حصوله على 31 صوتًا بإجمالي نقاط 242، ليحصل على الجائزة للمرة الخامسة في تاريخه.

فيما حل الإيراني سردار أزمون؛ لاعب زينيت السويسري، بالمركز الثاني، ويليه مواطنه مهدي تاريما؛ لاعب بورتو.

أما الدوسري فجاء بالمركز الرابع برصيد 74 نقطة، وشهد الاستفتاء كذلك وجود القطري أكرم عفيف؛ لاعب السد، في المركز السابع، والسعودي سلمان الفرج؛ لاعب الهلال، بالمركز الثامن.

بينما احتل الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، المركز الـ13، والمعز علي؛ لاعب الدحيل القطري، بالمركز الـ16.

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