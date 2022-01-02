وجه الهلال أنظاره لتدعيم خط هجومه خلال الميركاتو الشتوي المنتظر، خاصةً وأن مركز المهاجم هو أحد عيوبه الفنية خلال الدور الأول من الموسم الجاري.

رحيل محتمل لجوميس:

الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الزعيم، دخل الفترة الحرة في عقده مع الفريق بيناير الجاري، ويبدو أنه لن يكون هناك عقد جديد للأسد بالقلعة الزرقاء.

بعض التقارير تحدثت عن رحيل محتمل لجوميس خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعد المستوى المتراجع الذي ظهر به خلال الموسم الجاري.

جوميس سجل ثمانية أهداف خلال الـ15 مباراة التي لعبت في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن من أصل 21 هدفًا سجلها الزعيم.

صراع مع صندوق الاستثمار السعودي على أوباميانج:

يبدو أن البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني للهلال، غير مقتنعًا بقدرة صالح الشهري وعبد الله الحمدان على قيادة هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويرغب الزعيم في تدعيم هجومه قبل كأس العالم للأندية الإمارات 2021، بحثًا عن تحقيق مركز أفضل من المركز الرابع الذي احتله في نسخة 2019.

ووفقًا للصحفي الشهير "نيكولا سيتشيرا" فإن الهلال قدم عرضًا مغريًا للجابوني بييتر إيميريك أوباميانج؛ مهاجم آرسنال الإنجليزي، لمدة ثلاث سنوات، مستغلًا علاقته المتوترة مع ميكيل أرتيتا؛ المدير الفني للجانرز.

لكن سيتشيرا أشار إلى أن البقاء في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى هو الخيار الأول لأوباميانج.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن نادي نيوكاسل الإنجليزي؛ المملوك لصندوق الاستثمار السعودي، لديه رغبة هو الآخر في الظفر بخدمات المهاجم الجابوني.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن نيوكاسل يريد استعارة مهاجم آرسنال، مع وضع بند أولوية الشراء النهائي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

علاقة متوترة بين أوباميانج وأرتيتا:

يمثل الجابوني، الفريق الإنجليزي منذ يناير 2018، وقتما انضم له قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، ولا يزال متبقيًا في عقده مع الجانرز موسم ونصف، إذ ينتهي بنهاية موسم 2022-23.

خلال تلك السنوات، شارك في 163 مباراة مع آرسنال، سجل خلالها 92 هدفًا، وصنع 21 آخرين، في مختلف البطولات.

لكن مؤخرًا توترت العلاقة بين اللاعب ومدربه أرتيتا، على إثر استبعاده المستمر من المباريات، حتى وصل الأمر لتغيبه عن التدريبات.

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