نجم ليدز: حتى نحن يمكننا الفوز على مانشستر يونايتد هذا العام

ليدز يواجه أرسنال في الكأس

علق نجم ليدز إزجيان أليوسكي على مواجهة ناديه مع أرسنال لحساب كأس الاتحاد الإنجليزي، وأكد أن فوز الأخير على مانشستر يونايتد ليس مقياساً هذا العام.

وفاز أرسنال قبل أيام على يونايتد بهدفين نظيفين لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليستمر أبناء أولي جونار سولشاير في تذبذب النتائج.

وقال أليوسكي في المؤتمر الصحفي للقاء الكأس مع أرسنال: "بالتأكيد شاهدت انتصار أرسنال على يونايتد، ولكن مانشستر العام الحالي حتى نحن يمكن أن نفوز عليه".

وأضاف: "لو كان ليدز يلعب في البريميرليج، سيكون من الصفوة، الفارق الوحيد أننا بالدرجة الأولى وأرسنال بالبريميرليج، سنذهب لنلعب معهم لنقدم الكرة التي يحبها بييلسا، بييلسا جعلنا نحلم من جديد".

وختم: "وصلت هنا قبل عامين ونصف، مثل الفريق الحالي، بييلسا حافظ على قوام الفريق، والجميع يرى كيف تغير ليدز وتحسن معه".

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ويحل ليدز ضيفاً على أرسنال لحساب دور ال54 من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، في لقاء لم يُلعب منذ 16 عاماً بسبب غياب الفريق عن الدوري الممتاز.

ويتصدر الفريق حالياً منافسات دوري الدرجة الأولى بالتساوي مع وست بروميتش ألبيون بعد 26 جولة.