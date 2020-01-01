وولفرهامبتون.. عقدة مانشستر يونايتد المتواصلة

مانشستر يونايتد يفشل في فك عقدة وولفرهامبتون

شكل وولفرهامبتون عقدة لمانشستر يونايتد منذ عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018/2019، بعد سنوات قضاها الوولفز بعيدًا عن البريميرليج.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف مواجهة وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد ليستمر الفريق الأحمر في فشله فيما يخص تحقيق انتصار ضد الذئاب، وذلك حين استضاف فريق المدرب نونو إسبريتو سانتو مساء اليوم غريمه مانشستر يونايتد ، وذلك ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبهذا التعادل، يتجدد فشل مانشستر يونايتد في تحقيق أي فوز على حساب وولفرهامبتون في أي من المسابقات التي تواجها فيها، وذلك منذ عودة الوولفر إلى البريميرليج موسم 2019.

وتعد مواجهة اليوم هي المواجهة الخامسة بين الفريقين منذ الثاني والعشرين من سبتمبر من العام 2018، أي أول مواجهة في البريميرليج بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون منذ 2012.

ولعبت هذه المباراة على ملعب أولدترافورد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بعدها تواجه الفريقان في كأس الاتحاد الإنجليزي وانتهت المباراة بفوز الوولفز بهدفين مقابل هدف واحد، وهي النتيجة ذاتها التي تغلب بها الفريق على اليونايتد في مواجهة الدور الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز في الثاني من إبريل 2019.

وفي مباراة الدور الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز من الموسم الحالي، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المواجهة بين الفريقين على ملعب الوولفز، لتأتي مباراة اليوم وتنتهي بالتعادل السلبي.

ويعود آخر انتصار لمانشستر يونايتد على وولفرهامبتون إلى الثامن عشر من مارس من العام 2012، حين اكتسح الشياطين الحمر الذئاب بخمسة أهداف نظيفة على ملعب أولدترافورد.

ويشكل فريق المدرب نونو سانتو عقدة للكبار منذ صعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث انتصر على تشيلسي ومانشستر سيتي وأرسنال ما بين الموسم الماضي والحالي.

وتنتظر مانشستر يونايتد مواجهة ديربي أمام مانشستر سيتي مساء الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس كاراباو قبل العودة إلى منافسات البريميرليج من جديد.

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ويسعى الشياطين الحمر إلى تحقيق أحد لقبي الكأس بعدما فقد حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بابتعاده تمامًا عن المتصدر ليفربول.