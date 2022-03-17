لماذا لم يتم إيقاف كنو؟ قانوني يكشف موعد إيقافه

كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير، عن سبب عدم اتخاذ أي قرار في إيقاف محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال خلال الفترة الماضية، بعد أزمة توقيعه مع نادي النصر.

ما هي تفاصيل أزمة محمد كنو؟

وقع محمد كنو على عقود انتقاله إلى نادي النصر خلال الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر، في ظل اقتراب انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وبعد أن وقع على عقود انتقاله إلى النصر، قام كنو بالتوقيع على عقود تجديده لنادي الهلال، لتحدث أزمة توقيعه لفريقين في وقت واحد.

نادي النصر أصدر بيانًا رسميًا يؤكد خلاله على أنه حصل على توقيع محمد كنو خلال الفترة الحرة، متمسكًا بحقه القانوني في اللاعب، وهو ما تسبب في أزمة كبيرة.

ولكن مر على أزمة كنو والهلال والنصر حوالي شهرين، ولم يتم اتخاذ أي قرار من جانب لجنة الاحتراف بشأن تلك الأزمة حتى الآن.

لماذا لم يتم إيقاف كنو؟ وما هو موعد إيقافه؟

الأمير قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب SBC": "لجنة الاحتراف تدخلت في قضية محمد كنو دون أي شكوى من أحد الأطراف، ولها الحق في هذا الأمر، وبالتالي لو تدخل أي طرف بشكوى رسمية بوجود مخالفة للائحة الاحتراف سيتم إصدار قرار خلال أسبوعين".

القانوني الرياضي تابع: "استغل اللاعب محمد كنو ووكيله هذا الشيء، وتقدما بدعوى أمام غرفة فض المنازعات بعدم تضمن العقد الموثق مع نادي النصر لجميع اشتراطات العقد الرسمي، الذي يوجب الاستناد عليه كعقد رسمي، وبالتالي تجنب الإيقاف خلال منافسات الموسم".

واختتم الأمير تصريحاته قائلًا: "إذا تم الإيقاف للاعب لم يتم احتساب فترة الإجازة، بمعنى إذا تم إصدار القرار بين موسمين، ولن يطبق الإيقاف على اللاعب، ولكن الجانب الإيجابي أنه سيشارك مع المنتخب الوطني قبل الإيقاف".

#ملعب_SBC | أحمد الأمير - قانوني رياضي: لجنة الاحتراف تدخلت في قضية محمد كنو بدون أي شكوى من أحد الأطراف.. تأخر البت في القضية كان لهذا السبب...! #قناة_SBC pic.twitter.com/A8vGNNlGUr — #ملعب_SBC (@sbcsport) March 16, 2022

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