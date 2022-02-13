تحديد موعد الفصل في أزمة النصر وكنو والهلال

تحدد موعد الكلمة الأخيرة في قضية محمد إبراهيم كنو لاعب نادي الهلال على خلفية توقيعه مع النصر والهلال.

وأثار كنو جدالًا واسعًا في الشارع السعودي بسبب واقعة توقيعه على عقد انتقاله إلى النصر في الفترة الحرة، ثم تجديد عقده مع نادي الهلال.

ليخضع للتحقيق في يناير الماضي من جانب لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية هذه الواقعة.

ما هو الموعد؟

حسبما ورد عن برنامج "أكشن مع وليد" فإن غدًا الاثنين سيصدر بيان من لجنة الاحتراف حول موضوع توقيع محمد كنو لنادي النصر والهلال.

ويأتي قرار اللجنة بعد أن استدعت كنو من أجل الاستماع إلى أقواله على خلفية توقيعه عقدين مع ناديي الهلال والنصر.

بالإضافة إلى السماع لأقوال مسؤولي الهلال والنصر ليحق لها الآن أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الأزمة.

كيف كان موقف الهلال والنصر من الأزمة؟

بحسب ما ورد عن صحيفة "الرياضية" السعودية فإن رد نادي الهلال على الإفادة المرسلة من لجنة الاحتراف، بأنه لم يكن يعلم شيئًا عن مفاوضات النصر مع لاعبه، ولم يُبلغ بذلك سواء من لجنة الاحتراف أو نادي النصر بالتوقيع مع اللاعب.

الهلال أكد على أنه وقع مع لاعبه محمد كنو بصيغة نظامية، من أجل تجديد عقده المستمر مع الزعيم خلال الوقت الحالي.

بينما أكد نادي النصر على أنه لم يصله أي خطاب من لجنة الاحتراف، تطلب فيه إفادة حول الموضوع، موضحًا أنهم خاطبوا اللجنة في وقت سابق عندما تم التوقيع مع اللاعب، وأن جميع إجراءاتهم سليمة.

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