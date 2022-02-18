"خطوة كنو الأخيرة ضد النصر تُغير الكثير في القضية"

قال الناقد الرياضي غرم العمري أن خطوة محمد كنو الأخيرة ضد نادي النصر قد تُغير الكثير في القضية المنظورة حاليًا أمام لجان اتحاد كرة القدم السعودي.

كنو كان قد جدد عقده مع الهلال خلال يناير الماضي وبعد دخوله الفترة الحرة بأيام قليلة، وقد أصدر النصر بيانًا بعد ذلك أكد خلاله امتلاكه لعقد بتوقيع اللاعب وتمسكه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ له حقوقه الأدبية والمالية.

اقرأ أيضًا | ما بناه "كأس العرب" في 20 يومًا .. دمره "محمد صلاح" في 5 دقائق!

وتقدم النصر بشكوى للجنة الاحتراف في اتحاد كرة القدم السعودي، والتي أعلنت مؤخرًا إحالة الملف بالكامل إلى لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي، وقد أوضح العمري أن القضية ستنتهي في محكمة التحكيم الرياضي الدولية وأن الحُكم النهائي قد يستغرق 6-7 أشهر.

النقطة الأهم التي أثارها العمري خلال حديثه مع الإعلامي وليد الفراج خلال برنامج "أكشن مع وليد" هي تقدم محامي اللاعب السعودي بشكوى ضد نادي النصر في غرفة فض المنازعات، وقد أوضح الصحفي البارز أن تلك النقطة قد تغير الكثير في القضية.

إذ قال "النزاع التعاقدي بين الأندية واللاعبين يأخذ غالبًا فترة طويلة ليصدر القرار النهائي به، قضية كنو نهايتها في مركز التحكيم الرياضي، وستأخذ ما بين 6-7 أشهر".

أضاف "القضية الآن بين كنو والنصر هي حول التعويض، لكننا تفاجأنا خلال الأيام الأخيرة من رفع محامي كنو لقضية ضد النصر في غرفة فض المنازعات، وهذا يعني أن اللاعب ينفي وجود عقد بينه وبين النصر أو أنه لم يُصدق أو لم يكن رسميًا، ولذا أعتقد أن لجنة الاحتراف حولت القضية إلى لجنة فض المنازعات للتأكد من وجود عقد بين كنو والنصر ومن مدى صحته حال وجد".

يُشار إلى أن المفاوضات بين كنو وإدارة الهلال لتجديد العقد دخل في نفق مظلم قبل أن يتدخل الأمير الوليد بن طلال الداعم الأكبر للزعيم ويتكفل بقيمة تجديد العقد ويُلبي للاعب طلباته المالية، وذلك ليلة فوز الفريق بكأس السوبر السعودي على حساب الفيصلي.