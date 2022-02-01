لماذا فشل ليفربول في ضم الواعد فابيو كارفاليو؟

فشل نادي ليفربول في إتمام التعاقد مع صانع ألعاب نادي فولهام الإنجليزي فابيو كارفاليو.

وكان ليفربول قريبًا من إتمام الصفقة التبادلية بينه وبين فولهام من خلال ضم لاعبهم فابيو كارفاليو وإعارة لاعب الريدز نيكو ويليامس إلى صفوف فولهام.

إذ وافق ليفربول علي دفع 8 ملايين يورو لفولهام لكي يحصل على خدمات اللاعب البالغ من العمر 19 عام، لكن على الرغم من انتهاء المفاوضات إلا أن الصفقة لم تكتمل نظرًا لعدم الانتهاء من عملية إكمال الأوراق اللازمة في الوقت المناسب.

لماذا فشلت الصفقة؟

بدا كارفاليو متجهًا إلى أنفيلد عندما تم إبرام الصفقة بين الناديين في الموعد النهائي بعد مفاوضات مطولة.

وتم ترتيب الموعد الطبي على عجالة في لندن، وإعداد عقد لمدة خمس سنوات.

ولكن مع إصرار فولهام على طلب إعارة كارفاليو لهم حتى نهاية الموسم، لم يتمكن ليفربول من إنهاء جميع الأوراق اللازمة.

فكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على عكس الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يسمح بما يعرف باسم "أوراق الصفقات" التي تسمح بمواصلة العمل بعد انقضاء الموعد النهائي، ولذلك سوف يبقى كارفاليو الآن ما تبقى من عقده مع نادي فولهام.

هل سيوقع ليفربول مع كارفاليو في فترة الانتقالات المقبلة؟

علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان سيعود ليفربول من أجله في الصيف.

الفريق الإنجليزي يتوقع منافسة شرسة على ضم اللاعب في الصيف المقبل، وذلك كان ليفربول حريصًا على التوقيع معه هذا الشتاء، حتى يتجنب أي منافسة مستقبلية.

فمن المفهوم أن أندية مثل تشيلسي وبايرن ميونخ وبورسيا دورتموند سيهتمون بضم اللاعب، وسيكون كارفاليو قادرًا على الانتقال في أي وقت بمبلغ رمزي.

ومع ذلك يتوقع ليفربول أن ينهي الصفقة في الأسابيع القادمة، حيث يرى يورجن كلوب وفريقه المساعد أن كارفاليو لاعب ذو إمكانيات عالية، وسيتطور بشكل جيد في ليفربول.

ما هي صفقات ليفربول في انتقالات يناير؟

قام فريق الريدز بإتمام صفقة واحدة مهمة في يناير، حيث وصل النجم الكولومبي لويس دياز من بورتو في صفقة بلغ قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني.

وخرج نات فيليبس مدافع الريدز إلى نادي بورنموث على سبيل الإعارة، وكذلك نيكو ويليامس ذهب إلى نادي فولهام على سبيل الإعارة.

بينما فشلت محاولات ليفربول في تسويق المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي وكذلك الجناح الياباني تاكومي مينامينو، ليظل الاثنان في صفوف الريدز حتى إشعار آخر.

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