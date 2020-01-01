لماذا تم إيقاف مانشستر سيتي عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا؟

يستعرض معكم جول التفاصيل الأساسية التي أحاطت بقرار إيقاف مانشستر سيتي عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين بسبب خرق قانون اللعب المالي النظيف.

صُدِم العالم الرياضي بأسره في الأيام القليلة الماضية من القرار المفاجئ الذي اتُخِذ بإيقاف مانشستر سيتي عن المشاركة في البطولات الأوروبية وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا لمدة عامين.

إدارة النادي الإنجليزي تعمل حاليًا على فك هذا الحظر من خلال تقديم استئناف إلى محكمة الكاس، ولكن لا يمكن نفي الآثار السلبية لقرار الإيقاف داخل وخارج الملعب.

في هذا التقرير من جول، نستعرض معكم كل شيء عن الحظر، فنعرف سويًا ما هي القواعد التي كسرها مانشستر يونايتد، كيف يؤثر ذلك على الدوري الإنجليزي الممتاز وأمور أخرى كثيرة.

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لماذا تم حظر مانشستر سيتي من المشاركات الأوروبية؟

تلقى مانشستر سيتي قرارًا بمنعه من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين مع تغريمه 30 مليون يورو بعد أن تبين انتهاكه لقواعد اللعب المالي النظيف.

أدان التحقيق ممثلًا في غرفة التحكيم التابعة لهيئة المراقبة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مانشستر سيتي بتهمة المبالغة في إيرادات الدعاية بين عامي 2012 و2016.

افتتحت الغرفة تحقيقًا حول الأمر في مارس 2019 بعد وجود مزاعم حول هذه الانتهاكات، وقد نُشرت هذه الادعاءات من خلال صحيفة دير شبيجل مع الوثائق المسربة في ذلك التوقيت.

وجدت الغرفة أن السيتي مذنب بسبب تضخيمه للقيمة المالية لصفقات الرعاية عن عمد، والتي من شأنها أن تسمح لهم بصرف وإنفاق المزيد من الأموال، مما يعني خداع الاتحاد الأوروبي.

الرسائل الإلكترونية التي سُربت وجد فيها أن مالك السيتي، الشيخ منصور، قد قام بتمويل غالبية الرعاية السنوية للنادي والبالغة 67.5 مليون جنيه استرليني من خلال شركة الاتحاد.

ولكن في واقع الأمر، فإن شركة الاتحاد قد دعمت النادي بـ8 مليون جنيه استرليني فقط في الفترة بين 2015-16، مع توفير باقي التمويل من قبل شركة الشيخ منصور الخاصة.

بهذا، يكون مانشستر سيتي ممثلًا في إدارته قد قام بخداع الاتحاد الأوروبي من أجل تلبية بعض القواعد الخاصة بقوانين اللعب المالي النظيف المُلزمة للجميع بإشهار مداخيلهم المالية في سبيل تحقيق العدالة.

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ما هو قانون اللعب المالي النظيف؟

اللعب المالي النظيف هو قانون يتم العمل به من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو يستهدف معادلة جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية لليويفا للإيرادات والمصروفات، وألا يكون في ميزانيتها أي نوعٍ من أنواع العجز المالي.

بموجب هذا القانون فإن النادي الذي تزيد مصروفاته عن إيرادته يكون عرضةً لعقوبات الاتحاد الأوروبي، والتي تبدأ من التوبيخ ولفت النظر، ويمكن أن تصل للمنع من المشاركة في المسابقات أو الحجب تماماً.

الرعاية المربحة إذًا تُزيد من إيرادت النادي ومقدار الأموال المسموح بصرفها في أسواق الانتقالات، الإدعاء هُنا أن الشيخ منصور كان يمول بشكل خاص غالبية الصفقات، الأمر الذي أثار المخاوف بأن يكون قد تم تضليل الاتحاد الأوروبي.

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كيف رد مانشستر سيتي على قرار إيقافه؟

لا يود مانشستر سيتي أن يتحدث بالتفصيل عن الموضوع إلى وسائل الإعلام، ويتوقع أن يستمر هذا الإتجاه حتى يُبت بشكل رسمي ونهائي في الطعون المقدمة إلى المحكمة المختصة.

ومع ذلك، فقد قام النادي الإنجليزي بالتأكيد على أنهم بصدد تقديم طعن ونفوا التهمة عن أنفسهم جملًا وتفصيلًا، وقالوا في بيانهم أنهم شعروا بخيبة الأمل من هذا القرار ولكن دون مفاجأة من تلك الخطوة من قبل الاتحاد الأوروبي.

كما قام البيان بانتقاد عملية "التحيز" من قبل الاتحاد الأوروبي ضد النادي مع التأكيد على اتخاذ خطوات سريعة في اتجاه محكمة التحكيم الرياضية "الكاس" في محاولة لإلغاء الحظر.

الكاس هي المحكمة الوحيدة التي بمقدورها أن تُنهي هذا القرار، تمامًا كما حدث مع قرار منع تشيلسي من دخول سوق الانتقالات، إذ استأنف النادي اللندني حينها أمام المحكمة وقُبِل الاستئناف وبات من حقه المشاركة في الميركاتو الماضي بيناير.

كيف سيؤثر قرار الحظر على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا من الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنص قواعد الاتحاد الأوروبي على أن أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز يتأهلون مباشرة إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفي حال أن تم تأييد قرار الحظر، مع احتلال مانشستر سيتي لأحد المراكز الأربعة الأولى، فسيصعد حينها صاحب المركز الخامس إلى دوري الأبطال بدلًا من كتيبة بيب جوارديولا.

هذا ما تنص عليه القاعدة القانونية رقم 4.08 والتي تقول "يُستبدل النادي غير المقبول في المسابقة الأوروبية بالنادي التالي في الترتيب بالبطولة المحلية للاتحاد ذاته، شريطة أن يفي النادي الجديد بمعايير القبول.".

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هل يمكن لمانشستر سيتي المنافسة في بطولة الدوري الأوروبي؟

الإجابة أيضًا لا، ينص قرار الاتحاد الأوروبي بحظر مشاركة مانشستر سيتي في كل بطولات الاتحاد الأوروبي، سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

قرار الاتحاد الأوروبي واضح، فلا يمكن للسيتي أن يشترك في أي بطولة من تنظيمه في الموسمين المقبلين، على أن تكون العودة بداية من موسم 2022-23.

ماذا يحدث لو فاز مانشستر سيتي ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

لا تزال الفرصة سانحة لمانشستر سيتي حتى يُحقق لقب دوري أبطال اوروبا هذا الموسم، حيث سيخوض الدور ثمن النهائي أمام نظيره ريال مدريد.

قواعد الاتحاد الأوروبي تنص على مشاركة بطل البطولة تلقائيًا في النسخة التالية، لكن رغم ذلك، فحتى لو فاز السيتي بها لن يُشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل أيضًا.

الأمر لن يتوقف فقط على دوري الأبطال، فأيضًا لن يُسمح له بالتواجد في بطولة كأس السوبر الأوروبية، عندما يلتقي بطل الأبطال ببطل الدوري الأوروبي، وعلى الأرجح قد يتم استبعاده من كأس العالم للأندية المُنظم من قبل الفيفا كذلك.

هل من الممكن أن تُفرض عقوبة خصم النقاط على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

صحيفة "اندبندنت" البريطانية كشفت أن هناك ضربة أخرى قد يتلقاها مانشستر سيتي بأن يتم خصم عدد من نقاطه هذا الموسم، مع تناثر شائعات حول احتمالية تجريده من ألقاب سابقة له أيضًًا.

يمكن أن يُلزم الاتحاد الأوروبي نظيره الاتحاد الإنجليزي بفرض عقوبة على مانشستر سيتي إذا ما لم يتم إلغاء حظر المشاركة الأوروبية.

ولكن بشكل عام، فإذا حدث خصم النقاط هذا الموسم فإنه لن يؤثر على الصراع على اللقب، حيث أن الفارق بين السيتي والمتصدر ليفربول 22 نقطة، كما أن القرار لن يذهب بمانشستر سيتي إلى مراكز الهبوط على سبيل المثال.