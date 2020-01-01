لابورت: لسنا في حاجة إلى حافز إضافي لتخطي ريال مدريد

نحن جاهزون لهذه القمة..

يؤمن إيمريك لابورت، مدافع مانشستر سيتي، أن فريقه لا يحتاج إلى دافع إضافي من أجل تخطي عقبة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، مُعتبرًا أن قرار حظر المشاركة الأوروبية لن يؤثر بالسلب على عقلية السيتيزنز.

الاتحاد الأوروبي أوقف كتيبة بيب جوارديولا عن المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين بسبب خرق قوانين اللعب المالي النظيف، ولكن بالنسبة لابورت، فالأمر غير هام بسبب تحلي اللاعبين بالعقلية الاحترافية المناسبة.

الدولي الإسباني في تصريحات للصحافة قال "نحن محترفون، نحن فريق كبير يضم شخصيات كبيرة في غرفة خلع الملابس وأعتقد أننا نفكر فقط في كرة القدم ولا شيء غير ذلك، نحن محترفون وعلينا القيام بعملنا، هذا كل شيء.".

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كما أضاف "نحن لسنا بحاجة إلى المزيد من الحافز لأي شيء، كل مباراة صعبة وعلينا التركيز عليها، دوري الأبطال بطولة مهمة بالنسبة لنا ونُريد لعبها بأفضل طريقة ممكنة.".

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صاحب الـ25 عامًا عاد مؤخرًا إلى الملاعب مرة أخرى بعد إصابة طويلة تعرض لها في بداية الموسم، وقد أكد لابورت أنه سيقاتل في الفترة المقبلة من أجل تحقيق كل البطولات الممكنة مع السيتي.

"لم أعد مبكرًا إلى الملاعب، ربما كانت أسرع مما توقعناه، ولكنني شعرت أنني بخير وكانت الثقة لديّ مع تحصلي على أسبوع أو اثنين للراحة."

واستطرد "لم يكن من الصعب العودة بعد خمسة أشهر من الإصابة واللعب مباشرة، لقد كان الأمر صعبًا ولكنه لم يكن مبكرًا. عملية التعافي التي قمت بها كانت تهدف إلى عودتي في أسرع وقت ممكن.".

وأتم "لم يكن الأمر يتعلق بريال مدريد فقط، بل للمشاركة في كل المباريات أمام كل الخصوم. كان الأمر صعبًا وطويلًا، ولكنني أشعر بالسعادة للعودة من جديد، الآن أنا أتطلع إلى القتال حتى نهاية الموسم.".

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وقد فقد فرصة المحافظة على لقبه للسنة الثالثة على التوالي بعد ارتفاع الفارق بينه وبين المتصدر ليفربول إلى ما يزيد عن 20 نقطة مع تبقي 12 جولة فقط من عمر البطولة.