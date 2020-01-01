مانشستر سيتي يحاول تجميد عقوبة الحظر من دوري الأبطال

المحاولات مستمرة من النادي الإنجليزي لإثبات صحة موقفه

يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للتوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، من أجل تجميد عقوبة عدم مشاركته بدوري أبطال أوروبا لموسمين قادمين.

سيتي تلقى صدمة قوية نهاية الأسبوع الماضي، بقرار اليويفا بحرمانه من المشاركة في الأبطال، بالإضافة لتوقيع غرامة مالية قيمتها 30 مليون يورو، لقيامه بخرق قواعد اللعب المالي النظيف وحقوق الرعاية.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت عن المحاولات المحامين بالنادي الإنجليزي، بالتفاوض من أجل تجميد العقوبة بشكل مؤقت للصيف القادم.

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ويأتي ذلك لحين انتهاء التحقيقات الخاصة بالقضية بالمحكمة الرياضية "كاس"، والتي يسعى من خلالها سيتي تقديم المستندات الكافية لإسقاط كافة التهم.

ويتزامن ذلك مع خروج فيران سوريانو مدير التسويق بمانشستر سيتي للموقع الرسمي للنادي، للتأكيد بأن التهم غير صحيحة، مشيراً إلى سلامة الموقف المالي لحامل لقب البريميرليج.

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وأوضح سوريانو في حديثه، أن مالك سيتي لم يقم بوضع أي أموال بطرق غير مشروعة بخزينة النادي، وفقاً لما تنص عليه الاتهامات الموجهة ضده.

يذكر أن بيب جوارديولا مدرب سيتي، أكد أكثر من مرة حتى الآن عدم رغبته في الرحيل عن الفريق، نافياً كل الأنباء المنتشرة حول سعيه لخوض تجربة أخرى بعيداً عن ملعب الاتحاد.