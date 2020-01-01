سوق الانتقالات: لماذا انتقل كريستيانو رونالدو من ريال مدريد ليوفنتوس؟

عندما تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لك في أكبر نادٍ في العالم، هل ممكن أن تغادر؟ جول يلقي نظرة على خطوة انتقال رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس

انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس في سوق انتقالات صيف 2018 تسبب فى صدمة كبيرة لجميع متابعى كرة القدم العالمية، ويبدو أنه حدث فجأة ولم يكن مخطط له، حيث كان رونالدو نفسه قد أشار قبل عام واحد فقط إلى رغبته في إنهاء حياته المهنية في سانتياجو بيرنابيو، لذلك كان رحيله مفاجأة للجميع.

كان قائد المنتخب البرتغالى حجر الأساس لهيمنة الملكي على دوري أبطال أوروبا، وأهداهم أربعة ألقاب، وكتب اسمه في كتب التاريخ بصفته هداف النادي القياسي برصيد 450 هدفًا.

لذا، بالنظر إلى أن كل شيء كان يسير على ما يرام على أرض الملعب، ما الذي دفع رونالدو إلى مغادرة الدوري الإسباني إلى الدوري الإيطالي؟

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لماذا غادر كريستيانو رونالدو ريال مدريد إلى يوفنتوس؟

ادعى رونالدو أنه غادر ريال مدريد إلى يوفنتوس لأنه شعر بأنه "لم يعد ضروريًا" في نظر رئيس البلانكوس فلورينتينو بيريز.

وأضاف أن يوفنتوس أبدى رغبته في ضمه إلى فريقه الذي شعر أنها رغبة أقوى بكثير من رغبة الملكي فى بقائه، في حين أشار إلى أن رحيل زين الدين زيدان لعب دورًا في ذلك.

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وقال رونالدو في مقابلة عام 2018 مع فرانس فوتبول "شعرت داخل النادي، وخاصة من الرئيس، أنني لم أعد ينظر إلي بنفس الطريقة التي كنت عليها في البداية".

وأضاف: "خلال السنوات الأربع أو الخمس الأولى، شعرت وكأنني كريستيانو رونالدو، بعد ذلك بقليل، نظر الرئيس إلي بطريقة أوحت لي أنني لم أعد لا غنى عني إذا كنت تعرف ما أقصده. هذا ما جعلني أفكر في المغادرة".

أسباب رونالدو المعلنة لمغادرة العاصمة الإسبانية بالطبع قد لا تروي بالضرورة القصة بأكملها.

مع نهاية فترة وجوده في ريال مدريد، بدأت التقارير تشير إلى أن كريستيانو رونالدو يريد زيادة أجره بعد انتصار الملكي في دوري أبطال أوروبا 2018.

وقال رامون كالديرون، رئيس نادي ريال مدريد السابق، إن احتمال وصول نيمار - كبديل - قد لعب دورًا في قرار نجم مانشستر يونايتد السابق.

وقال رئيس البلانكوس السابق لراديو فيلا ترينيداد: "طلب كريستيانو زيادة بعد فوزه بدوري الأبطال ورفض فلورنتينو ذلك، فغضب كريستيانو أيضًا لأنه سمع أن مدريد ستكون على استعداد لدفع الكثير من المال لنيمار".

وتابع: "أخبره فلورنتينو أنه إذا أحضر شيكًا بقيمة 100 مليون يورو ، فسيسمح له بالرحيل، وهذا ما حدث بالفعل".

ومع ذلك، نفى رونالدو أن تكون هذه الخطوة قد نشأت نتيجة نزاع حول الأجور، قائلاً: "لو كان الأمر يتعلق بالمال، كنت سأنتقل إلى الصين، حيث كنت سأربح خمسة أضعاف ما كسبته هنا" [في يوفنتوس] أو في ريال مدريد. لم أحضر إلى يوفنتوس للحصول على المال. لقد ربحت نفس الشيء في مدريد، إن لم يكن أكثر".

هل ترك كريستيانو رونالدو ريال مدريد بسبب قضية ضريبية؟

فرضية أخرى تم طرحها كتفسير لانتقال رونالدو إلى يوفنتوس هو حقيقة أنه كان محور قضية محكمة ضريبية في إسبانيا.

تم الانتهاء من القضية في بداية عام 2019، حيث دفع كريستيانو 19 مليون يورو من الغرامات.

عندما بدأت الملاحقة القضائية ضده في عام 2017، أشارت تقارير في إسبانيا إلى أن النجم البرتغالى هدد بمغادرة البلاد بسبب معاملته وكان من الواضح أن القضية تسببت في قلقه.

أخذ بشكل خاص وسائل الإعلام الاجتماعية لانتقاد "أخبار وهمية" في أوائل عام 2018، متهماً منتقديه بمحاولة "إفساد اللحظة الجميلة" التي كان يعيشها في حياته المهنية.

ومع ذلك، رفض رئيس مدريد بيريز في وقت لاحق فكرة أن القضية لها علاقة بمغادرة النجم من العاصمة الإسبانية.

وقال لأوندا سيرو في مايو 2019: "كانت هناك شائعات حول رغبته في المغادرة بسبب القضية الضريبية، لكن هذه ليست حقيقة الوضع".

وأضاف: "أراد التغيير وتحسين عقده، وذلك وجده في يوفنتوس وكان الجميع سعداء".