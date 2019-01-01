ظواهر 2019 - هل حل خريف كريستيانو رونالدو فعلًا؟!

عام 2019 انتهى بعودة سطوة ميسي على الكرة الذهبية وفضه للشراكة بينه وبين رونالدو، فما هو مستقبل اللاعب البرتغالي؟

شهد عام 2019 فض الشراكة بين أفضل نجمين في كرة القدم على كوكب الأرض ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في ما يتعلق بأهم جائزة فردية ألا وهي الكرة الذهبية بتتويج النجم الأرجنتيني بها للمرة السادسة، ليترك رونالدو في المرتبة الثانية بخمس جوائز.

وحل النجم البرتغالي في المركز الثالث لقائمة ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم، وتعود آخر آخر مرة ابتعد فيها رونالدو عن الترتيب الأول والثاني للجائزة المرموقة كانت في عام 2010، حينما فاز ميسي باللقب حينها تاركاً المركزين الثاني والثالث لزميليه في الفريق أندريس إنييستا و تشافي.

فوز ميسي مع هذا التراجع لرونالدو عن أول مركزين جعل البعض يتوقع أن يكون عام 2019 هو بداية خريف رونالدو، وأن حظوظه في الكرة الذهبية مستقبلاً لن تكون كبيرة لأكثر من سبب.

من بين الأسباب أن رونالدو يستعد للدخول لعامه الـ35 في فبراير القادم، أي أن الأعوام أمام ميسي أكبر، كما أن مستواه انخفض مع يوفنتوس بشكل ملحوظ، ناهيك عن بداية تعرضه لعدة إصابات.

لكن السن لن يكون عائقًا أبدًا أمام رونالدو، فرونالدو بدنيًا يمتلك جسد لاعب شاب بيولوجيًا، ولا يمكن أن تقول إن رونالدو يُعاني من شيخوخة، فمن يقفز كما قفز في هدفه أمام سامبدوريا وقبله أمام أتلتيكو مدريد لا يمكن أن يكون كهلاً، ناهيك أن ستانلي ماتيوس أسطورة الإنجليز حصل على الكرة الذهبية وهو بسن الـ41 عامًا.

لكن ما قد يؤرق رونالدو حقًا هو تراجع مستواه الفني أكثر من أي شيء آخر مع ظهور أكثر من نجم قادم في خضم المنافسة على البطولة الفردية المرموقة.

التراجع الفني توضحه لغة الأرقام، فرونالدو كان لديه في المتوسط 1.06 هدفًا لكل مباراة في ريال مدريد انخفض إلى حوالي 0.7 هدفًا لكل مباراة حتى الآن مع يوفنتوس، والسبب الأكبر في ذلك أيضًا يعود إلى تكتيكات ماوريسو ساري التي لا تُعير اهتمامًا للكثافة الهجومية.

الأمر الآخر هو تبلور أكثر من نجم قادم وعلى رأسهم كيليان مبابي، ومع الانتقال المستقبلي المتوقع له لريال مدريد "وما أدراك ما نفوذ وهالة ريال مدريد على الجائزة باعتراف رونالدو نفسه" فالمنافسة ستزداد صعوبة، ناهيك أن ساديو ماني ومحمد صلاح يعيشان أوج فترات تألقهما.

في البرتغال هناك مثل شهير يقول: كل حائط يقف أمامك هو باب.. ولاعب تحدى قوانين الطبيعة والجسد والجاذبية لا يمكن وضع حوائط أمامه أو التكهن بأي شيء!