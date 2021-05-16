للمرة الأولى.. راؤول يكشف موقفه من خلافة زيدان في تدريب ريال مدريد

هل يتولى الأسطورة المهمة؟

فتح المدير الفني لرديف ريال مدريد، راؤول جونزاليس، الباب على مصرعيه أمام فكرة توليه قيادة الفريق الأول للنادي الملكي في الفترة المقبلة.

ولا يزال مستقبل زين الدين زيدان على دكة بدلاء سانتياجو برنابيو مجهولًا إلى حد كبير، في الوقت الذي تشير مصادر جول إلى أنه أبلغ اللاعبين رحيله بنهاية هذا الموسم.

رديف ريال مدريد أو ريال مدريد "كاستيا" كان على وشك الصعود إلى الدرجة الثانية، غير أن الهزيمة من إبيزا حرمت راؤول من إنجاز ضخم له كمدرب.

ماذا قال راؤول جونزاليس عن خلافة زيدان في تدريب ريال مدريد؟

وبعد الهزيمة من إبيزا والفشل في الصعود، تحدث راؤول إلى الصحافة الإسبانية وقال "على الرغم من أن الأمور لا تبدو هكذا، إلا أن هذا اليوم نشعر فيه بالسعادة لما فعله الفريق إجمالًا".

كما أضاف "ريال مدريد هو منزلي والمكان الذي أريد أن أكون فيه، هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن مستقبل أي شخص".

وواصل أسطورة كرة القدم الإسبانية حديثه "لقد تعلمنا الكثير هذا العام، أنا موظف في هذا النادي، سعيد للغاية بالعمل هنا ولدي رغبة في الاستمرار".

من ينافس ريال مدريد على راؤول جونزاليس؟

وكانت الصحافة الألمانية في وقت سابق قد كشفت أن آينتراخت فرانكفورت يضع عينه نصب راؤول لخلافة أدي هوتر الذي سيتجه لتدريب بوروسيا مونشنجلادباخ الموسم المقبل.

في الوقت نفسه، خرجت أنباءً في الساعات الماضية أن شالكه هو الآخر يفكر في راؤول حتى يقودهم في دوري الدرجة الثانية الألماني الموسم المقبل.

وهُنا وجبت الإشارة إلى أن راؤول يمتلك خبرة مميزة في ألمانيا، فبعدما غادر ريال مدريد عام 2009 توجه صوب شالكه وقضى معهم عامين ناجحين للغاية.

من هم المرشحون بجانب راؤول لخلافة زيدان؟

اسم ماسيميليانو أليجري يعد من أبرز الأسماء المرشحة لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد، خصوصًا وأنها ليست المرة الأولى التي يهتم بها رئيس الميرينجي، فلورنتينو بيريز، بالتعاقد معه.

ولكن التقارير الواردة من إسبانيا تؤكد أن الأفضلية حتى اللحظة لصالح راؤول لا سيما وبعدما أثبت نجاحه مع فريق الكاستيا وتوِّج العام السابق بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب.

في كل الأحوال، تظل تجربة راؤول لتدريب ريال مدريد مبشرة بعض الشيء بالنظر إلى تاريخ المدربين الذين عملوا في كاستيا ثم تم تصعيدهم إلى الفريق الأول وآخرهم زيدان نفسه.

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