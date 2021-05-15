وجه قديم .. ريال مدريد يحدد خليفة زيدان

من يدرب النادي الملكي إذا رحل زيزو؟

تزايدت الأنباء فيما يخص خليفة زين الدين زيدان في ريال مدريد إذا قرر المدرب الفرنسي الرحيل بحلول نهاية الموسم، وتقارير إنجليزية تشير إلى إمكانية عودة كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون ، من جديد.

زيزو رفض في أكثر من مناسبة تأكيد استمراره مع الفريق في الموسم المقبل، وسط تقارير تشير إلى رغبته بالمغادرة وعدم استكمال فترته الثانية حتى نهاية عقده.

ماذا قالت التقارير عن مدرب ريال مدريد الجديد وعودة أنشيلوتي؟

صحيفة "ميرور" قالت إن كارلو أنشيلوتي يحظى بشعبية كبيرة بإدارة النادي الملكي وتضعه ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الفريق إذا رحل زيدان.

التقرير قال إن المدرب الإيطالي لإيفرتون يأتي خلف راؤول، مدرب شباب الملكي الحالي، والذي يعد المرشح الأول للمنصب حالياً.

وذكر التقرير أن ثالث الأسماء المرشحة هو ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس السابق، والذي ارتبط بالمنصب في عدة مناسبات سابقة.

ماذا فعل أنشيلوتي في الماضي مع ريال مدريد؟

الإيطالي درب ريال مدريد في الفترة بين 2013 و2015 وكان إنجازه الأبرز تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في 2014.

وبالإضافة للبطولة الأوروبية، فاز كارلو مع الملكي أيضاً بلقب كأس الملك وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

لماذا يريد زيدان الرحيل عن صفوف ريال مدريد؟

بحسب التقارير في إسبانيا، فزيدان ليس راضياً عن سياسات فلورنتينو بيريز الأخيرة مع النادي الملكي.

ويريد المدرب الفرنسي تدعيمات لصفوف فريقه الذي عانى كثيراً مع الإصابات الموسم الحالي، ولكن الإدارة لا تريد صرف الأموال على التعاقدات.

اقرأ أيضاً..