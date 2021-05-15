خاص | زيدان يقرر مغادرة ريال مدريد

الفرنسي اتخذ قراره

كشفت مصادر جول عن اتخاذ زين الدين زيدان قراراً بمغادرة ريال مدريد بحلول نهاية الموسم الجاري والرحيل بغض النظر عن فوز الفريق بلقب الليجا من عدمه.

ورفض الفرنسي في أكثر من مناسبة سابقة التعليق على مستقبله والتقارير التي تحدثت عن إمكانية تركه للمنصب الذي يشغله بالوقت الراهن.

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وعلم "جول" أن زيدان أخبر لاعبيه بالفعل في الساعات الماضية قبل لقاء إشبيلية بقراره وهو الرحيل عن تدريب النادي الملكي بحلول نهاية الموسم.

ولا يرتبط قرار المدير الفني بإمكانية تتويجه بلقب الليجا الإسبانية، إذ يفصله فقط نقطتين عن المتصدر الجار أتلتيكو قبل جولتين من نهاية البطولة.

وتحدث الإعلام الإسباني مؤخراً عن خلافات بين زيدان ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بسبب السياسات التقشفية لإدارة النادي وعدم الصرف في سوق الانتقالات.

وذكرت الصحافة في أوروبا أن راؤول جونزاليز، مدرب الفريق الرديف، هو أبرز المرشحين لخلافة زيدان، كما ذكرت اسماء مثل الإيطاليين ماسيمليانو أليجري وكارلو أنشيلوتي.

الولاية الحالية هي الثانية لزيدان مع ريال مدريد، ونجح فيها بقيادة الفريق للقب الدوري الموسم المنصرم.