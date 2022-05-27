لا يثير غضب مدريد فقط.. مبابي يشعل الجدل في أمريكا الجنوبية

يبدو أن كيليان مبابي هو الراعي الرسمي للجدل في العالم هذه الأيام

لا يثير كيليان مبابي الغضب في العاصمة الإسبانية مدريد وحدها بعد تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، المهاجم الفرنسي يثير الجدل في أمريكا الجنوبية أيضًا!.

مبابي كان قد أدلى بحديث لـ"تي إن تي سبورتس" حمل بعض الاستهانة بحظوظ منتخبات أمريكا الجنوبية في المونديال المقبل، قائلًا إن فرنسا هي المرشح الأبرز للقب.

ماذا قال مبابي عن كرة القدم في أمريكا الجنوبية؟

وأضاف مبابي: "البرازيل أيضًا فريق جيد، وهناك العديد من الفرق الأوروبية، الميزة بالنسبة لنا كأوروبيين أننا نلعب في المستوى العالي طيلة الوقت، دوري الأمم الأوروبية على سبيل المثال، حينما نصل إلى كأس العالم لا يكون كل من البرازيل والأرجنتين يمرون بنفس الأجواء في أمريكا الجنوبية، كرة القدم ليست متطورة في أي مكان في العالم كما هي في أوروبا ولذلك فإن الفائز في آخر كؤوس العالم كان دائمًا من أوروبا".

ردود أفعال غاضبة من نجوم أمريكا الجنوبية على تصريحات مبابي

هذه التصريحات أثارت حفيظة العديد من اللاعبين في أمريكا الجنوبية، أولهم الأوروجوياني السابق سيباستيان لوكو أبريو، والذي لعب سابقًا لبوتافوجو وريال سوسيداد، وقال عن هذا الأمر: "فرنسا تملك كم لقب؟ أوروجواي لديها لقبان في كأس العالم و15 لقبًا في كوبا أمريكا" في تصريحات له لصحيفة "البايس" الإسبانية.

بينما لم تجد التصريحات قبولًا من الأرجنتينيين إيميليانو مارتينيز ولاوتارو مارتينيز، الأول حارس أستون فيلا قال في تصريحات لشبكة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية: "نلعب في بوليفيا في لاباز وفي الإكوادور في أجواء مناخية صعبة، في كولومبيا حيث لا تستطيع التنفس حتى، لكنهم (الأوروبيين) يلعبون دومًا في ملاعب مثالية، لا يعلمون ما يحدث في أمريكا الجنوبية، كل مرة نذهب إلى المنتخب الوطني نكون مجهدين ولا نتدرب كثيرًا، بينما المواصلات سهلة للغاية في أوروبا، إذا ذهبوا إلى بوليفيا وكولومبيا والإكوادور، سنرى ما إذا كان الأمر سهلًا بالنسبة لهم".

تصريحات أضاف عليها لاوتارو تأكيداته حيث قال لنفس المصدر: "رأيت ما قاله، ولكن الأرجنتين والبرازيل يملكون لاعبين في المستوى العالي، البرازيل مثلنا، لدينا معظم اللاعبين في أوروبا، لا أعتقد أن تصريحاته عادلة، معظم لاعبينا يتدربون في أوروبا كل يوم، وحتى في التدريبات ننافسهم بشكل اعتيادي".

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