بوتشيتينو: ريال مدريد نقطة ضعفي وحكيمي سبقني بمعرفة قرار مبابي

👔 Pochettino, en @partidazocope



😱 "Oficialmente me entero de su renovación media hora antes. Me lo dice el presidente"



🎁 "Siempre hubo mucha cercanía con @KMbappe, en el descanso me regala su camiseta de la renovación"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/raR81nTi8W