أُغلقت أبواب العودة؟ ميسي يغضب من لابورتا ووالده يتدخل!

مكالمة شخصية من خورخي ميسي لإنقاذ الموقف

يبدو أن أبواب العودة إلى برشلونة، قد انسدت تمامًا أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب تصريحات جوان لابورتا رئيس النادي الإسباني.

ميسي أنهى رحلته الطويلة مع برشلونة خلال الصيف الماضي، منتقلًا إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

ومنذ هذه اللحظة يخرج لابورتا بشكل مستمر للحديث عن ميسي ورأيه في إمكانية عودة اللاعب والأموال التي قدمها له باريس.

وكانت المرة الأخيرة عندما تحدث لابورتا لصحيفة "L'Esportiu" وقال إن باريس يجعل لاعبيه عبيدًا للمال، مشيرًا إلى ترحيبه بعودة ميسي ونيمار ولكن بالمجان.

وقال الصحفي "مانو كارينو" عبر إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن ميسي سئم من حديث لابورتا المستمر عنه.

ولا يتوقف الأمر على صاحب الـ34 سنة فقط، بل نفس الأمر بالنسبة لوالده ووكيل أعماله خورخي ميسي.

Eto'o & Messi inspired Barcelona to UCL glory 13 years ago today 👊#UCLfinal pic.twitter.com/ezPqPxbkW2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 27, 2022

وأشار إلى أن ميسي ووالده لا يفهمان لماذا يصر رئيس برشلونة على إقحام اسم اللاعب بهذا الشكل المتكرر.

ولا يفهم الدولي الأرجنتيني هوس لابورتا به منذ مغادرته إلى باريس، رغم حرصه المستمر على احترامه في كل خطاباته بعد الرحيل عن النادي.

وهو ما دفع والد اللاعب إلى الاتصال مؤخرًا بلابورتا، ليطلب منه عدم التحدث عن ابنه والتوقف عن هذه التصريحات تمامًا.

جدير بالذكر أن ميسي نجح في تسجيل 11 هدفًا وقام بصناعة 14 في 34 مباراة في الموسم الأول له مع باريس.

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