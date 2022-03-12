لا مجال للشكوك .. رونالدو يتجاوز بيكان ويصبح الهداف التاريخي لكرة القدم

أصبح كريستيانو رونالدو أفضل هداف في تاريخ كرة القدم بتسجيله ثلاثية مذهلة في فوز مانشستر يونايتد الحاسم بنتيجة 3-2 على فريق توتنهام.

وكان رونالدو هو ثاني هدافين اللعبة خلف المهاجم النمساوي التشيكي جوزيف بيكان، حتى أن كسر الدون اليوم هذا الرقم.

ليحقق رونالدو رقمًا إعجازيًا جديد في مسيرته الحافلة بالأرقام القياسية، حيث وصل المهاجم البرتغالي إلى هدفه ال 807 في جميع المسابقات.

ماذا حدث؟

جلس الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، بفارق هدف واحد خلف جوزيف بيكان قبل انطلاق المباراة، لكنه لم يضيع الكثير من الوقت في مطابقة هذا الإنجاز الرائع، حيث سجل هدفه رقم 805 بتسديدة رائعة بعيدة المدى بعد 12 دقيقة من انطلاق اللقاء.

وأضاف المهاجم البرتغالي الأسطوري هدفين آخرين في الشوط الأول ليقف بمفرده الآن، ويتفوق على جوزيف بيكان، برصيد 807 هدف، وفقًا لسجلات الفيفا.

فالمهاجم المخضرم لديه الآن 136 هدفًا مع مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى 115 هدفًا للبرتغال، وخمسة لسبورتينج لشبونة، و101 هدف ليوفنتوس، و450 هدف لريال مدريد.

رونالدو يقطع الشك باليقين

على الرغم من أن رونالدو يحصد الرقم القياسي الرسمي الآن، إلا أنه يعتقد في الواقع أنه تجاوز بيكان في يناير من العام الماضي، عندما سجل هدفه رقم 760 في فوز يوفنتوس 2-0 في كأس السوبر الإيطالي على نابولي.

ومع ذلك، بعد أقل من 24 ساعة من اعتقاد رونالدو أنه أصبح الهداف التاريخي، دحض الاتحاد التشيكي هذا الادعاء، ونشر تغريدة يقول فيها: "أحصت لجنة التاريخ والإحصاء في الاتحاد التشيكي جميع الأهداف التي سجلها الأسطوري جوزيف بيكان ويمكننا أن نعلن أنه سجل 821 هدفًا في المباريات الرسمية".

وبعد كثيرًا من البحث عن عدد الأهداف الرسمية لبيكان قال رئيس لجنة الاتحاد التشيكي لكرة القدم ياروسلاف كولار: "لقد اعتمدنا في بحثنا على إحصائيات من مواقع إحصائية دولية مرموقة تشير إلى 805 هدفًا".

والآن، وبعد وصول رونالدو إلى الهدف رقم 807، لا يوجد شك حول أحقية كريستيانو في كونه أكثر لاعب سجل أهدافًا في تاريخ كرة القدم.

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