لا لريال مدريد في إسبانيا .. بين انتقام إنريكي وفقر المواهب!

لماذا لا يستدعي لويس إنريكي لاعبو ريال مدريد لمنتخب إسبانيا؟

مع كل استدعاء دولي تطل علينا أزمة غياب نجوم ريال مدريد عن معسكر منتخب إسبانيا بعد أن تم استبعادهم بالكلية للمرة الأولى في بطولة كبيرة وذلك في يورو 2020.

لويس إنريكي يرفض استدعاء أي لاعب، وحتى بعد إصابة البعض قرر ضم سيرجي روبيرتو من برشلونة ومنحه القميص رقم 10، كما استدعى جافي الذي صعد حديثًا للفريق الأول، ومن قبلها كرر الأمر مع بيدري، دون أن ننسى أنّ القائد الأول للاروخا هو سيرجيو بوسكيتس والثاني هو جوردي ألبا.

منح مواهب برشلونة فرصة مقابل حرمان نجوم ريال مدريد وبالأخص من لويس إنريكي المعروف بعداوته للنادي الملكي منذ رحيله عنه لاعبًا قد يثير العديد من علامات الاستفهام، فهل اللوتشو متعمدًا؟ أم أنّه لا يوجد من يستحق التواجد مع المنتخب بين ريال مدريد؟

مَن ينضم من ريال مدريد لإسبانيا؟

لو نظرنا إلى قائمة ريال مدريد الحالية نجد أنّ الفريق لا يمتلك الكثير من اللاعبين المحللين على أعلى مستوى.

دفاع الملكي لا يضم سوى ناتشو فقط لو استبعدنا المصابين أمثال دانييل كارباخال، فقلبي الدفاع الأساسيين أحدهما نمساوي والآخر برازيلي، ولن نتحدث عن فاييخو لأن حتى المدرب لا يؤمن به، ولا ننسى أنّ الحارس الأساسي بلجيكي.

خط الوسط يضم بعض الإسبان مثل إيسكو الذي لم يعد يعتمد عليه أنشيلوتي كثيرًا كما أنّه مصاب وسيبايوس أيضًا مصاب ليتبقى فقط الصاعد بلانكو والذي لم يحظ بدقائق لعب كافية خلال الموسم الجاري.

وماذا عن الهجوم؟ فاسكيز وأسينسيو فقط، الثاني مصاب والأول تبدلت مراكزه كثيرًا فلم يعد يتقن القيام بأدواره السابقة التي منحته مكانة في المنتخب.

هل إنريكي محقًا؟

بالطبع هناك أزمة كبيرة في غياب مواهب إسبانية حقيقية في ريال مدريد بجانب كثرة الإصابات كما حدث مع سيرخيو راموس في يورو 2020 والأهم أنّ الأسماء المتاحة لن تناسب أفكار المدرب.

إيريك جارسيا مثلا أكثر فائدة من ناتشو بالنسبة لإنريكي، لأن مدافع برشلونة قادر على المساهمة في عملية البناء من الخلف مقارنة بنجم ريال مدريد وبالتالي سيقوم بالدور الذي يحتاجه بالضبط.

ورغم ذلك، فإنّ وجود ناتشو في يورو 2020 كان غريبًا، لأنه بديل جيد وقادر على المساعدة في كثير من المباريات.

باختصار، إنريكي ربما آمن أكثر بشباب برشلونة، وربما لأن تاريخه مع النادي الكتالوني لاعبًا ومدربًا جعله يثق أكثر في جلب جافي بدلًا من ضم ميجيل جوتيريز من شباب ريال مدريد.

لكن لا يجب إغفال غياب العنصر الإسباني المميز في تشكيل النادي الملكي، ولا يمكن اعتبار أنّ هناك لاعبًا واحد إسبانيا مضمون تواجده في التشكيل الأساسي.

ريال مدريد يعتمد بصورة كبيرة على كورتوا وألابا ومودريتش وفالفيردي وبنزيما وفينيسيوس وكلهم أسماء ليست إسبانية، وبالتالي منطقي عدم الاعتماد عليهم.

الأهم من كل ذلك، أنّ لاروخا يقدم مستويات جيدة مؤخرًا دون عناصر ريال مدريد، فطالما نجح إنريكي في تشكيل التوليفة المناسبة فلا يهم لون القميص!

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