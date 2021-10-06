إنذار لرحيله؟ برشلونة يعطل مفاوضات تجديد عقد روبيرتو

هل اقتربت نهاية رحلته مع برشلونة؟

يبدو أن رحلة النجم الإسباني، سيرجي روبيرتو مع برشلونة تقترب من نهايتها بعد تعطل مفاوضات التجديد والتي كان من المقرر إعلانها في وقت سابق الشهر الماضي.

عقد روبيرتو ينتهي مع برشلونة في صيف 2022، وفي حال لم يجدد عقده خلال الأشهر الثلاثة القادمة مع البلوجرانا، فسيكون له الحق بالتفاوض مع أي نادٍ يريده ابتداءً من شهر يناير.

كيف هي الأمور مع روبيرتو؟

روبيرتو كان من اللاعبين القلائل الذي بادروا بتخفيض رواتبهم في بداية الموسم الحالي ليساعد النادي على تسجيل الصفقات الجديدة، وهو الأمر الذي دفع إدارة النادي لفتح مفاوضات تجديد عقده لموسمين إضافيين.

لكن بحسب ما صرح به وكيل أعمال اللاعب فإن المفاوضات مع برشلونة توقفت في الوقت الراهن، دون توضيح السبب وراء ذلك.

كيف هي الأمور داخل برشلونة بالنسبة لروبيرتو؟

الفترة الأخيرة في برشلونة شهدت تواجد الثلاثي بيدري وجافي ونيكو في وسط الملعب وهو ما يقلل من فرص روبيرتو في التواجد بشكل مستمر مع الفريق.

ووفقًا لما ورد عن "موندو ديبورتيفو" فإن أحد الأشخاص في إدارة النادي يرى أنه برغم أن اللاعب وافق على تخفيض راتبه إلا إنه لا يزال كبيرًا مع كونه لاعب غير أساسي.

بالإضافة إلى تعرض سيرجي روبيرتو لانتقادات لاذعة من الجماهير ووسائل الإعلام بسبب تراجع مستواه، قد يكون السبب الذي دفع برشلونة لتجميد مفاوضات تجديد العقد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال استمرار الوضع على هذا الشكل فإن نهاية روبيرتو مع برشلونة قد اقتربت.

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