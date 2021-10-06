والدة مبابي تشعل الأجواء: نتفاوض مع باريس والأمور تسير جيدًا!

والدة كيليان مبابي تفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله.

فجرت فايزة العماري والدة كيليان مبابي مفاجأة من العيار الثقيل، حين أكدت أن المفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن التوصل لاتفاق على تمديد عقد نجلها جارية بالفعل.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان يمتد حتى يونيو 2022، وسيكون الفرنسي الدولي حرًا في التوقيع لأي نادٍ يرغب فيه بداية من يناير المقبل.

قضية مبابي شهدت فصلًا جديدًا في آخر 48 ساعة، بعدما خرج اللاعب بتصريحات مع شبكة "RMC" الفرنسية وصحيفة "ليكيب" بأنه أبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن النادي في شهر يوليو الماضي، وأنه خروجه كان يعني فقط انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد التقط الخيط سريعًا، وخرج بتصريحات مفادها أنه سيكون هناك أخبار بشأن مبابي في يناير المقبل، قبل أن يخرج في محاولة لتطليف الأجواء ويؤكد أن تصريحاته لم يتم فهمها بصورة صحيحة.

ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان استشاط غضبًا من تصريحات بيريز قائلًا: "لن نتسامح في هذا، كفى بالفعل، يتحدثون عن مبابي كما لو كان لاعبًا في ريال مدريد".

ماذا قالت والدة مبابي عن المفاوضات مع باريس سان جيرمان؟

فايزة العماري، والدة مبابي، أجرت مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، تحدثت فيها عن المفاوضات الجارية حاليًا بين باريس سان جيرمان ونجلها من أجل التجديد.

وقالت: "نتحدث في الوقت الحالي مع باريس سان جيرمان، وكل شيء يسير على ما يرام".

وأضافت: "تحدثت مع ليوناردو الليلة الماضية، لا أعلم ما إذا كنا سنصل إلى حل، لكن هناك شيء واحد، هو أن مبابي سيفعل كل شيء ممكن حتى النهاية من أجل الفوز بلقب دوري الأبطال".

وأكملت: "يجب أن يكون كيليان سعيدًا، إذا كان حزينًا يمكنه إخبارك بذلك، وهو يخبرنا بذلك غالبًا".

وتابعت: "مع كيليان، كل شيء يمكن أن يتغير من يوم لآخر".

ماذا تعني تصريحات والدة مبابي؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية فسرت تصريحات والدة مبابي بأن اللاعب لم يغلق أي باب متاح أمامه في الفترة المقبلة، سواء بالبقاء مع باريس سان جيرمان، أو الرحيل بنهاية الموسم عند انتهاء عقده.

باريس سان جيرمان يعتزم تقديم عرض جديد لمهاجمه، لمحاولة إقناعه بالاستمرار في النادي.

ولم يفقد باريس سان جيرمان الأمل في التوصل إلى اتفاق مع مبابي، وجاءت تصريحات والدة اللاعب التي كانت مفاجئة بكل تأكيد للجميع لتؤكد ذلك.

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