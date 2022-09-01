لا تراجع ولا استسلام .. النصر يكثف محاولاته لضم بيانيتش

هل يتمكن النصر من ضم اللاعب البوسني؟

لم يستسلم نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، في مسألة التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يعمل على التعاقد مع بيانيتش

نشر الإعلامي "نيكولو شيرا" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد خلالها على سعي النصر للتعاقد مع بيانيتش.

Shahid

وجاء نص تغريدة شيرا كالآتي: "النصر مازال يحاول التوقيع مع بيانيتش من صفوف برشلونة، والفريق السعودي جاهز للتوقيع على عقد مغري ماليًا لمدة 3 سنوات".

وتابع: "بيانيتش يعرفه المدرب رودي جارسيا؛ المدير الفني لفريق النصر، حيث أشرف على تدريبه في نادي روما الإيطالي، ويحاول إقناعه بالتوقيع للفريق السعودي".

ما هو موقف بيانيتش مع برشلونة؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت على أن بيانيتش أقنع مدربه تشافي هيرنانديز بمستواه من جديد، خلال فترة الإعداد للموسم الحالي 2022-2023.

وعلى الرغم من أن بيانيتش لم يشارك في أي دقيقة خلال المباريات التي لعبها برشلونة حتى الآن في الدوري الإسباني، إلا أن البوسني سيكون من حيث المبدأ لاعبًا في برشلونة خلال موسم 2022-23.

الصحفية الإسبانية أكدت من مصادرها في برشلونة أن تشافي يأمل في استمرار بيانيتش مع الفريق خلال الموسم الحالي.

ومع السماح برحيل نيكو جونزاليس إلى فالنسيا إلى سبيل الإعارة، وبالنظر إلى ما قدمه بيانيتش خلال فترة التحضير للموسم الجديد، فإن تشافي يرى أن البوسني هو أفضل بديل خلال الموسم لقائد الفريق سيرجيو بوسكيتس.

الصحيفة أشارت إلى أن الإدارة الفنية في برشلونة قد تتحدث مع البوسني في وقت لاحق من اليوم الأخير لسوق الانتقالات الصيفية، لتوضيح أن النادي يعتمد عليه وأنه سيحصل على دقائق جيدة خلال الموسم الحالي. "اقرأ المزيد من التفاصيل"

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