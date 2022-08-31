آل معمر لم يراوغ .. تشافي يدعم بقاء بيانيتش مع برشلونة

مستقبل ميراليم بينايتش سيكون في برشلونة مع رغبة تشافي هيرنانديز في الاعتماد عليه خلال الموسم الحالي.

يبدو أن مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي لم يكن يراوغ عندما أكد أنه لم يتواجد في مدينة برشلونة لإتمام التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش، نجم وسط النادي الكتالوني.

بيانيتش ارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة النصر، خاصة مع تواجد الفرنسي رودي جارسيا، مدربه السابق، على رأس القيادة الفنية في "العالمي".

ومع رغبة برشلونة في التخلص من بعض عليه من ذوي الأجور العالية، فإن بيانيتش كان واحدًا من بين أبرز المرشحين لتوديع "كامب نو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لكن الأمور انقلبت رأسًا على عقب في الفترة الماضية، وعلى ما يبدو فإن مستقبل بيانيتش سيظل مرتبطًا ببرشلونة.

Shahid

ما الجديد في قضية بيانيتش؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن بيانيتش تمكن من إقناع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بمستواه من جديد خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

وعلى الرغم من أن بيانيتش لم يشارك في أي دقيقة خلال المباريات التي لعبها برشلونة حتى الآن في الدوري الإسباني، إلا أن البوسني سيكون من حيث المبدأ لاعبًا في برشلونة خلال موسم 2022-23.

الصحفية الإسبانية أكدت من مصادرها في برشلونة أن تشافي يأمل في استمرار بيانيتش مع الفريق خلال الموسم الحالي.

ومع السماح برحيل نيكو جونزاليس إلى فالنسيا إلى سبيل الإعارة، وبالنظر إلى ما قدمه بيانيتش خلال فترة التحضير للموسم الجديد، فإن تشافي يرى أن البوسني هو أفضل بديل خلال الموسم لقائد الفريق سيرجيو بوسكيتس.

الصحيفة أشارت إلى أن الإدارة الفنية في برشلونة قد تتحدث مع البوسني في وقت لاحق من اليوم الأخير لسوق الانتقالات الصيفية، لتوضيح أن النادي يعتمد عليه وأنه سيحصل على دقائق جيدة خلال الموسم الحالي.

ما هي صفقات النصر الصيفية؟

العالمي أبرم خمس صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022، كان آخرها التعاقد مع المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس في صفقة انتقال حر.

وقبل جونزاليس، ضم العالمي عبد الرحمن غريب، دافيد أوسبينا، لويز جوستافو وجيسلان كونان.

ومن المقرر أن يغلق سوق الانتقالات الصيفية أبوابه في السعودية مع حلول الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم الأربعاء.