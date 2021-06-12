لاوتارو مارتينيز يجمد مفاوضاته مع إنتر وينتظر برشلونة!

نجم إنتر لا يزال يحلم بقميص برشلونة، ويجمد مفاوضاته مع فريقه الإيطالي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن توقف مفاوضات النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مع فريقه إنتر في الفترة الأخيرة حول تجديد عقده.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب لا يزال يحلم بالانتقال لصفوف برشلونة في الفترة المقبلة.

ما الذي قاله لاوتارو سابقًا عن الانضمام لبرشلونة؟

قال مارتينيز: "أنا سعيد للغاية في صفوف إنتر، وليس لدي أي خطط لمغادرة النادي قريبًا، وعقدي الجديد سأقوم بتوقيعه قريبًا".

وأضاف: "كنت قريبًا للغاية من التوقيع لصالح برشلونة في العام الماضي، وتحدثت مع ليونيل ميسي، لكنني قررت الاستمرار هنا".

ما الذي تغير في الوقت الحالي؟

سياسة إدارة إنتر تغيرت، حيث أصبحت تسعى نحو بيع عدد من اللاعبين لتوفير سيولة مالية وتخفيض النفقات.

وهو الأمر نفسه الذي دفع المدرب السابق للفريق أنطونيو كونتي للرحيل بالرغم من تحقيقه للقب الدوري الإيطالي.

كيف يمكن لبرشلونة ضم لاوتارو؟

يسعى إنتر لضم إيمرسون من صفوف برشلونة، لكن ذلك لن يحدث إلا لو رحل أشرف حكيمي بقيمة مالية يريد إنتر ألا تقل عن 80 مليون يورو.

وحال أراد النادي الكتالوني الضغط لضم لاوتارو من الممكن أن يستغل رغبة إنتر في دعم مركز الظهير الأيسر ويقوم بصفقة تبادلية يدفع خلالها قيمة مالية مضافة للفريق الإيطالي.

ما هو موقف مارتينيز التعاقدي مع إنتر؟

ينتهي العقد الحالي للاوتارو مارتينيز بنهاية الموسم بعد المقبل 2022-2023، مما يعني أن فكرة رحيله لن تكون رخيصة على أي فريق.

وكما أوضحت تقارير صحفية عديدة أن اللاعب كان قد وصل لمراحل متقدمة في المفاوضات مع إنتر على تجديد عقده.

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