لابورتا يواصل محاباة عائلته.. يلغي مبادئ برشلونة ويعين أقاربه

مثير للجدل..

أثار رئيس برشلونة جوان لابورتا جدلًا كبيرًا، بعدما قام بتعيين أحد أقاربه في منصب إداري داخل النادي الكتالوني، للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

وخلال فترة رئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، طُبق ميثاق داخل برشلونة يحول دون وصول أي أقارب لأعضاء مجلس الإدارة إلى أي وظائف داخل النادي.

لكن بوصول لابورتا إلى رئاسة برشلونة، قام بإلغاء هذا الميثاق وعيّن أخته في قسم الامتثال للنادي، أي الهيئة المسؤولة عن الإشراف عمل الرئيس.

واليوم واصل لابورتا إثارة الجدل، وعين ابنة عمه مارتا في أحد المناصب الإدارية، مع فصل المسؤولة السابقة عن هذا المنصب.

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تصرفات لابورتا بهذه الطريقة أثارت غضب العديد من مشجعي برشلونة وأعضاء النادي عمومًا، باعتبار أنه يقوم بـ"محاباة" أقاربه بصورة واضحة.

هذه الانتقادات تنضم إلى الانتقادات التي تعرض لها الرئيس مؤخرًا بشأن إدارة فريق الكرة والطريقة التي تعامل بها مع المدرب رونالد كومان أيضًا.

الجدير بالذكر أن الضغوطات تزداد على لابورتا بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة في برشلونة، والتي تحول دون القيام بصفقات كبيرة أو تحسين الأمور نسبيًا في كامب نو.