دي يونج يحاول إقناع ديباي بالانتقال إلى برشلونة!

هل يوافق في النهاية؟

كشف نجم برشلونة فرينكي دي يونج أنه يجري محادثات مع زميله ممفيس ديباي من أجل إقناعه بالانضمام إلى النادي الكتالوني.

ديباي مرتبط بالانضمام إلى برشلونة منذ العام الماضي، ومع انتهاء عقده مع ليون وإمكانية ضمه مجانًا هذا الصيف، ازداد اهتمام النادي الكتالوني به.

الآن يتواجد ديباي رفقة دي يونج في معسكر منتخب هولندا استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية، ويبدو أن الأخير استغل ذلك لمحاولة دعم البرسا.

ماذا قال دي يونج عن محادثاته مع ديباي؟

وخلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، قال دي يونج حول حديثه مع ديباي "نعم، نتحدث عن الأمر (الانتقال إلى برشلونة)، لكن في النهاية، هو من سيتخذ القرار".

كما أضاف الدولي الهولندي "سوف نرى ما سيحدث".

الصحف الإسبانية في الآونة الأخيرة كشفت عن وجود عرض كبير من يوفنتوس من الناحية المادية لديباي يهدد بقوة وصوله إلى كامب نو.

وكان أحد نجوم المنتخب البرتقالي الآخرين، جوجينيو فاينالدوم، قد فضّل الانتقال إلى باريس سان جيرمان عن برشلونة الأيام الماضية بنهاية عقده مع ليفربول، بسبب فارق الراتب أيضًا.

ماذا قال دي يونج عن فترته في برشلونة؟

وتطرق دي يونج للحديث عن فترته في برشلونة، والتي اعتبر أنها جعلته لاعبًا أفضل كثيرًا.

دي يونج قال "لقد نموت، أعتقد أنني تطورت في صفوف برشلونة كثيرًا".

أما عن مشاركة هولندا في المونديال الأوروبي، فقال باختصار "وصلنا بثقة وبأفكار واضحة".

أخيرًا، صنّف نجم أياكس السابق منتخبي إسبانيا وفرنسا كالأوفر حظًا للتتويج باليورو.

ماذا ينتظر ديباي ودي يونج الفترة المقبلة؟

وكانت قرعة كأس الأمم الأوروبية قد أسقطت هولندا في مجموعة متوسطة القوة مع مقدونيا الشمالية والنمسا وأوكرانيا.

المباراة الافتتاحية للطواحين ستكون أمام أوكرانيا بأرض ملعب يوهان كرويف آرينا بالعاصمة أمستردام.

هناك الكثير من علامات الاستفهام على منتخب هولندا بعد الظهور بصورة متواضعة في المباريات الودية ووجود عدم ثقة في المدرب فرانك دي بور.

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