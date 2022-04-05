لأن يونايتد ليس سيتي يا سيميوني .. وانسى مشاكل العقد قليلًا يا صلاح!

استطاع نادي مانشستر سيتي الفوز على أتلتيكو مدريد في مواجهة صعبة، فيما انتصر ليفربول بسهولة على فريق بنفيكا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الفريقان يمران بحالة جيدة من حيث المعنويات والثقة قبل المواجهة الحاسمة بينهما في بطولة الدوري الإنجليزي.

فبعد العروض المميزة التي قدمت اليوم، يبدو أننا سنشاهد أحد أقوى المباريات هذا الموسم في الأحد القادم.

فيما يلي نستعرض معكم أبرز النقاط التي حدثت في مواجهة الفريقان أمام أتلتيكو مدريد وبنفيكا الليلة.

ليس كل مانشستر "يونايتد"

عانى الفريق الإسباني في مواجهة الليلة أمام مانشستر سيتي، كتيبة المدرب سيميوني لم يكن لها أي أنياب في مواجهة من المفترض أن تكون ساخنة وفاصلة في مشوار الفريق الأوروبي.

انتهت المباراة دون أي تسديدة من أتلتيكو مدريد، وهو الأمر الذي يترجم العجز والفقر الفني الهجومي الذي يمر به فريق العاصمة هذا الموسم.

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عكس ما حدث في مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد، فكان للنادي الإسباني بعض المحاولات الخطيرة التي ترجمت لأهداف، وهو ما يعكس الفوارق الملحوظة بين فريقي المدينة الإنجليزية.

استطاع أتلتيكو تجاوز اليونايتد في مواجهتين كان له فيهم الكلمة العليا، أما عند مواجهة فريق من كبار الدوري الإنجليزي الآن، تقهقر حامل لقب الدوري الإسباني وظهر كالصغير.

الفوارق بين الأندية الإسبانية والإنجليزية تتجسد في لقاء اليوم، قدرات فنية وفردية هائلة لصالح الإنجليز، فيما يتراجع مستوى الإسبان في السنين الأخيرة.

وهو الأمر الذي يرجع لاهتمام الأندية الإنجليزية باستقطاب أكبر المدربين في كرة القدم، والعمل على ضم أهم المواهب الموجودة في العالم.

صلاح خارج الخدمة

شارك الدولي المصري محمد صلاح في 60 دقيقة في مواجهة فريقه ليفربول أمام بنفيكا اليوم.

صلاح لم يكن على الموعد بأي شكل من الأشكال، بل قدم عرضًا متواضعًا أهدر فيه المصري من خلاله فرصتين سانحتين للتسجيل.

يمر صلاح بأزمات عديدة مؤخرًا مع منتخب بلاده، فبعد خسارته لنهائي كأس الأمم الأفريقية، لم يتأهل الفريق المصري إلى كأس العالم أيضًا بعد سيناريو درامي أمام السنغال.

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ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فإن صلاح لم يحسم قراره بعد من تجديد تعاقده مع ليفربول حتى الآن، وهو ما يشتت المصري.

مع التزامن مع تلك الأمور يقدم صلاح عروضًا لا تشفع له أمام مجلس إدارة نادي الريدز، فعلى الجناح المخضرم أن يركز أكثر داخل الملعب ويتجنب الصراعات التي تحدث خارج الصندوق.

مواجهة مرتقبة

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يستعد فريقي ليفربول ومانشستر سيتي لمواجهة مهمة يوم الأحد القادم في بطولة الدوري الإنجليزي.

حيث يسعى فرق الريدز لخطف الصدارة، فيما يرغب النادي السماوي في تأكيد هيمنته على بطولة الدوري هذا الموسم.

بين هذا وذاك، يمر الفريقين بحالة معنوية مرتفعة، وثقة كبيرة، ويرجع ذلك لفوز الثنائي في مبارياتهم بدوري الأبطال.

كما أن الفترة الأخيرة شهدت مستويات مرتفعة للفريقين، فيبدو أننا في انتظار مواجهة نارية ستشعل ما تبقى من الجولات لدى البطولة الإنجليزية.

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