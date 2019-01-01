لامبارد: تشيلسي سيتراجع لو تعاقدنا مع ميسي ورونالدو ومبابي

تعرف على تصريحات لامبارد بشأن سوق انتقالات تشيلسي

أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، أنّ فريقه لن يتعاقد مع صفقات كبيرة خلال الفترة المقبلة مشيرًا إلى أنّه يخطط للأمر مع إدارة الفريق.

المحكمة الرياضية قبلت طعن تشيلسي وجعلته قادرًا على دخول سوق انتقالات يناير المقبلة.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي: "تحدثت في اجتماع مطول مع المديرة الرياضية، مارينا، وكذلك مع مالك النادي حول سوق الانتقالات ولن أستطيع التحدث سوى معهما وكذلك مع رئيس الكشافين بيتر تشيك".

وتابع: "الهدف من الاجتماع كان البحث عن الصفقات التي نحتاجها لتطوير الفريق والتركيز على المشاريع المستقبلية وأنا سعيد بما سارت عليه الأمور".

وواصل "لو قلت إنني أرغب في ضم كيليان مبابي وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ليكونوا خط هجوم الفريق فربما نعود للخلف. علينا التوازن ووضع أسماء محتملة للقدوم في المراكز التي نحتاج فيها لصفقات حقيقية".

هداف تشيلسي التاريخي أكد على أهمية الاستمرار في منح المواهب الشابة فرصة لاكتشاف قدراتهم وإمكانياتهم والإيمان بما يستطيعون تحقيقه مشيرًا إلى أنّ الفريق بحاجة أيضًا إلى ضم لاعبين ليكون جاهزًا للمنافسة على أكثر من بطولة.

واختتم معلقًا على تصريحات بيدرو التي ألمح فيها برغبته العودة لبرشلونة: "لا أريد سوى اللاعبين الذين يرغبون في البقاء معنا ويؤمنون بقدرتنا على بناء فيق قوي ولكنني لن أتحدث عن الراحلين سوى في يناير المقبل بعد دراسة الأمر".

جدير بالذكر أنّ بيدرو لن يعد يشارك بصورة أساسية خلال الموسم الجاري وقد يغادر مع أوليفييه جيرو في يناير المقبل.