بيدرو يرحب بالعودة إلى برشلونة

ماضي مميز للنجم الإسباني مع البلوجرانا

رحب بيدرو رودريجيز، لاعب تشيلسي، بفكرة العودة من جديد للعب مع ناديه القديم برشلونة إذا أُتيحت له الفرصة مستقبلاً.

وابتعد بيدرو عن المشاركة مع البلوز في الموسم الجاري، وشارك فقط في تسعة لقاءات بكل المسابقات.

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وقال الجناح مع "سير كاتالونيا": "الجميع يعرف ماذا يعني لي برشلونة، ودائماً هناك الفرصة للعودة هناك، هذا أمر كررته مراراً".

وأكمل: "هذا نادي له حب خاص لدي، وعشت معه تجارب عدة، أمضيت أعوام عدة هناك وشعرت بحب الجميع".

وختم: "بالتأكيد أرحب بالعودة لهناك، ولكن أظن أن الأمر صعب الحدوث، ولكن تبقى دائماً الفرضية".

وتشير آخر الأخبار في إنجلترا أن بيدرو قد يرحل في يناير المقبل، وذُكر أن أستون فيلا هو أكثر الأندية المهتمة بخدماته.

ورحل بيدرو عن البلوجرانا في 2015 وانتقل إلى تشيلسي بناء على طلب مدرب الفريق السابق جوزيه مورينيو.