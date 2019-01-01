لامبارد: أنشيلوتي يستطيع النجاح في أي مكان يذهب له

تعرف على رأي لامبارد وجورجينيو في إقالة أنشيلوتي

علّق فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، على إقالة كارلو أنشيلوتي من تدريب نابولي رغم تأهل الأخير إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

نابولي أوقف سلسلة عدم الفوز التي امتدت 9 مباريات كاملة بالانتصار على جينك برباعية نظيفة في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

ورغم ذلك، أعلن نادي نابولي إقالة أنشيلوتي بسبب الخلافات المستمرة بين المدرب ورئيس النادي والتي بدأت من أكثر من شهر.

وقال لامبارد في تصريحات صحفية: "لديّ احترام كبير له، وأشعر بالأسف للغاية بسبب ما حدث معه".

وتابع: "أعرف أنّ الأمور صارت صعبة معه في الفترة الأخيرة، حتى أنني شاهدت تصريحاته قبل لقاء جينك شعرت أنّ الأمور لا تسير بصورة جيدة لكنّه يعرف دائمًا طريقة السيطرة على الوضع".

وأكد: "أعتقد أنّ أنشيلوتي قادر على العمل والنجاح في أي مكان يتولى تدريبه".

أما لاعب نابولي السابق وتشيلسي الحالي، جورجينيو، فقد تحدث عن إقالة صاحب الـ 60 عامًا بقوله: "لم أكن أعرف. أشعر بالأسف لأجله، صحيح لم أقابله من قبل ولكنّي أعرف حساناته من زملائي".

وواصل: "قالوا لي إنّه مدرب عظيم، أشعر بالأسى على ما يحدث في نابولي، إنّها فترة عسيرة للغاية".

واختتم: "أتمنى أن يعودوا للقمة كما كانوا عليها لسنوات ماضية، أنا متفاجئ بحق فلم أكن أتخيل أن تصل الأمور لهذه الدرجة وسوف أبقى دائمًا عاشقًا لنابولي".

وتشير التقارير الصحفية إلى أنّ جينارو جاتوزو هو البديل المحتمل لأنشيلوتي في نابولي.