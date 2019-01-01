رسمياً.. نابولي يعلن التخلي عن أنشيلوتي

رغم قيادة الفريق لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

أعلن نادي نابولي الإيطالي في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، عن إقالة مدربه كارلو أنشيلوتي بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

نابولي نجح في التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على جينك البلجيكي 4/0، في إطار الجولة السادسة لدور المجموعات من البطولة.

ومع ذلك خرج أنشيلوتي ليثير الجدل بعدها حول مستقبله، مؤكداً الغموض تجاه مصيره سواء بالرحيل أو الاستمرار.

النادي الإيطالي أنهى الجدل تماماً بعد ساعات قليلة من المباراة، ليعلن التخلي عن خدمات المدرب المخضرم بشكل نهائي.

La Societa Sportiva Calcio ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti.

Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2019

وأصدر بياناً جاء فيه:"نعلن رحيل السيد كارلو أنشيلوتي عن منصب المدير الفني للفريق بعد فسخ التعاقد بالتراضي".

أنشيلوتي لن يستقيل من تدريب نابولي ولكن!

غضب في بوروسيا دورتموند بسبب قائمة برشلونة لمواجهة إنتر

وأضاف:"علاقة الصداقة والاحترام بين أنشيلوتي ورئيس النادي أوريلو دي لاورينتيس تظل قائمة وثابتة رغم هذا القرار".

ويأتي رحيل أنشيلوتي بسبب انخفاض المستوى وسوء النتائج بالدوري الإيطالي، وسط أنباء حول قدوم جينارو جاتوزو مدرب ميلان السابق بدلاً منه.

ومن المتوقع أن تزداد بذلك التكهنات بخصوص الخطوة القادمة لأنشيلوتي، مع احتمالية انتقاله للدوري الإنجليزي لاهتمام أرسنال وإيفرتون بالحصول على خدماته.