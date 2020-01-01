لاكازيت يعلن استمراره في آرسنال ويحث أوباميانج على البقاء

نبأ سعيد لعشاق الجانرز..

أعلن ألكسندر لاكازيت، لاعب آرسنال، استمراره في الجانرز الموسم المقبل، في الوقت الذي حثّ فيه زميله بيير أوباميانج على تمديد عقده والبقاء برفقته في ملعب الإمارات.

وكانت تكهنات قد تحدثت عن إمكانية مغادرة لاكازيت الجانرز وسط اهتمام أندية كثيرة يأتي في مقدمتها يوفنتوس، إلا أن قرار الدولي الفرنسي يبدو واضحًا وصارمًا للغاية بفعل وجود ميكيل أرتيتا في منصب المدير الفني للفريق.

من جهة أخرى ينتهي عقد أوباميانج في لندن الصيف المقبل، وتحاول حاليًا إدارة آرسنال إقناعه بتمديد عقده في ظل التأثير الكبير الذي قدمه الموسم الماضي وضمن به لقب كأس الاتحاد لكتيبة أرتيتا.

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بدوره، تحدث لاكازيت عن مستقبله في حوار مع صحيفة ليكيب قائلًا "أنا في آرسنال، لقد وقعت عقدًا هنا لمدة خمسة مواسم من أجل التطور والفوز بالألقاب، بقيّت سنتان وأنا مصمم على البقاء".

وتابع مجيبًا على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد كجزء من انتقال توماس بارتي لآرسنال "إذا كان صحيحًا، فلا هذا غير سار. المهم هو المدرب، هو من يختار اللاعبين وليس المديرين في مكاتبهم، ولقد نجحت في أن أحظى بثقته".

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أما عن أرتيتا، فقال "جلب إلى النادي والفريق نظامًا، وجلب أيضًا الطموح، لكنه ليس تغييرًا يمكن تحقيقه في ستة أشهر لأنها عملية طويلة، ولكن نعم إنها تحدث الآن".

وبخصوص أوباميانج، قال "نحن بحاجة إليه، لديه إحصائيات مذهلة في مركز المهاجم الصريح".

وأتم "يأخذ ركلات الجزاء مني؟ هذا لا يهم، إذا كان الأمر يتعلق بالحصول على واحدة أو شيء سأخبره وأحصل على الكرة، لكن هذه ليست الطريقة التي أرى بها الأمور في الحقيقة، المهم أن يسجلهم وينقذنا".

الجدير بالذكر أن آرسنال سيفتتح مبارياته يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة أمام الصاعد فولهام، وبعد أسبوعين من الفوز بالدرع الخيرية على حساب ليفربول بركلات الترجيح.