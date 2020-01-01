أرتيتا يكشف مستقبل صفقة عوار وموقف لاكازيت من البقاء

تصريحات مهمة للغاية من المدرب الإسباني..

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، أن ناديه لا يزال نشطًا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في الوقت الذي أشار إلى أن الأمر قد يستغرق سوقين أو أكثر لبناء الفريق الذي يريده.

الجانرز تمكنوا من الظفر بخدمات الثنائي ويليان وجابرييل بصورة نهائية مع تمديد إعارة داني سيبايوس لعام آخر، والآن يركضون خلف حسام عوار، نجم ليون.

أرتيتا اعترف أن قائمة آرسنال غير متوازنة حتى الآن، لذلك فمن المنطقي أن يعقد النادي بعض الصفقات قبل نهاية السوق في 6 أكتوبر المقبل.

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المدرب الإسباني في تصريحات صحفية قال "ما زلنا نشطين في السوق. نحن نبحث في خيارات مختلفة مع التعاقد مع بعض اللاعبين وخروج البعض الآخر".

كما أضاف "في الوقت الحالي، توازن الفريق ليس مثاليًا ولا نزال نحاول تحقيقه، لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين علينا القيام به ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا تعقيد هذه السوق".

وتابع "الأرقام جيدة، بعض المراكز مكتظة وبعضها الآخر من حيث الصفات والجودة التي نحتاجها، لا غير موجودة".

"سيكون من الصعب علينا تحقيق ما نريده في في نافذة انتقال واحدة أو نافذتين، إنها عملية تحتاج إلى الوقت والتطور والأهم أن تكون نموذجًا مستدامًا نعتمد خلاله على لاعبينا من الأكاديمية".

حديث أرتيتا واضح في إشارته إلى أن آرسنال سيستمر في محاولة التعاقد مع عوار في إطار سعيه لدعم مركز وسط الميدان حتى رغم إيمانه بصعوبة المهمة حاليًا.

في الوقت نفسه تطرق الإسباني للحديث حول ألكسندر لاكازيت ومستقبله "إنه سعيد حقًا هنا ويريد الاستمرار في التحسن والمساهمة الإيجابية في الفريق، هذا ما تحصلت عليه من محادثتي معه".

وأتم "أعرف كم هو جيد والتأثير الذي يحدثه، إنه يعرف ما لدينا من منافسة مع المهاجمين هنا لذا فهو بحاجة إلى أن يطالب نفسه بأن يكون الأفضل هنا. لقد كان سعيدًا لسماع ذلك والطريقة التي يتعامل بها ممتازة".

يذكر أن آرسنال قد نجح الموسم الماضي في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي وافتتح موسمه الحالي بالفوز في الدرع الخيرية على ليفربول بركلات الترجيح.