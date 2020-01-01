لابورتا يكشف موقفه من عودة نيمار ورحيل ميسي

نيمار يثير الجدل بتصريحاته ولابورتا يرد سريعًا

رد خوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة على تصريحات نجم باريس سان جيرمان نيمار والذي أبدى رغبته في اللعب مع ميسي مرة أخرى الموسم القادم.

وأعلن النجم نيمار عن رغبته باللعب مجدداً مع قائد برشلونة ليونيل ميسي الموسم المقبل، وذلك في تصريحاته عقب التألق في قمة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بدوري الأبطال.

وسجل نيمار هدفين في الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد على يونايتد بملعب "أولد ترافورد" لحساب الجولة الخامسة، ليعزز موقفه في العبور للدور المقبل.

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وقال البرازيلي مع "ESPN": "أكثر ما أريد الآن هو أن أتمتع باللعب مع ليونيل ميسي مجدداً، يمكنه حتى اللعب في مركزي، لن تكون مشكلة بالنسبة لي".

وفي هذا السياق جاء رد خوان لابورتا سريعًا حيث قال إن لديه موقف محسوم فيما يتعلق بعودة نيمار إلى برشلونة ولكنه لن يصرح به من أجل الحفاظ على حالة الاستقرار.

وأضاف: "أنا لست قلقًا بشأن كلماته. لدي ما أقوله لكنني لن أقولها حتى لا يزعزع استقرار الفريق. سيذهب الفريق أبعد من ذلك، يجب ألا نزعزع استقرار الفريق"

وتابع: "أعرف ما الذي يمكن أن يزعزع استقرار الفريق. لن أخوض هذه اللعبة وأعطي أسماء اللاعبين الذين يمكن أن يأتوا، من الطبيعي أن أقول ذلك، فهم أصدقاء ولديهم تسلسل هرمي ثابت بين هذه العلاقة طبيعية"

وحول ميسي قال: "أتمنى أن ينتظر ليو ويستمع إلى اقتراح الرئيس الجديد لبرشلونة بشأن البقاء في صفوف برشلونة وألا يحسم قراره قبل الانتخابات، بالنسبة لي لن أخوض في هذا الأمر حتى لا أزعزع استقرار الفريق أيضًا"

رئيس برشلونة: كان يجب بيع ميسي الصيف الماضي

وسبق ولعب الثنائي ميسي ونيمار معاً في صفوف برشلونة قبل رحيل الأخير في 2017، وارتبط الأرجنتيني بالرحيل عن برشلونة الصيف المقبل بعد طلبه الأمر الميركاتو الماضي.