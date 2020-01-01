نيمار يعلنها: أريد اللعب مع ميسي العام القادم

ولكن أين؟

أعلن النجم نيمار عن رغبته باللعب مجدداً مع قائد برشلونة ليونيل ميسي الموسم المقبل، وذلك في تصريحاته عقب التألق في قمة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بدوري الأبطال.

وسجل نيمار هدفين في الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد على يونايتد بملعب "أولد ترافورد" لحساب الجولة الخامسة، ليعزز موقفه في العبور للدور المقبل.

وقال البرازيلي مع "ESPN": "أكثر ما أريد الآن هو أن أتمتع باللعب معه مجدداً، يمكنه حتى اللعب في مركزي، لن تكون مشكلة بالنسبة لي".

المزيد من الفرق

وأضاف: "بالتأكيد العام المقبل يجب أن نفعل الأمر!".

اقرأ أيضاً .. تحليل | باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ودورة حياة كائن الـ "سولشاير"

وتحول نجم بي إس جي بحديثه إلى نتيجة المباراة مع "ELEVEN": "لم آت إلى باريس سان جيرمان من أجل اللعب في الدوري الأوروبي، لم أتخيل وداع دوري الأبطال".

وختم: "مع كل تلك الصعوبات نجحنا في النمور وتحمل المسؤولية، أكرر، لم آت هنا للعب الدوري الأوروبي".

وسبق ولعب الثنائي ميسي ونيمار معاً في صفوف برشلونة قبل رحيل الأخير في 2017، وارتبط الأرجنتيني بالرحيل عن برشلونة الصيف المقبل بعد طلبه الأمر الميركاتو الماضي.