رئيس برشلونة: كان يجب بيع ميسي الصيف الماضي

أوضاع مالية صعبة للنادي الكتالوني

كشف الرئيس الحالي لبرشلونة كارلس توسكيتس عن صعوبة الأوضاع الاقتصادية في النادي الكتالوني وكشف عن رأيه في مسألة رحيل نجم الفريق ليونيل ميسي.

ميسي طلب الرحيل عن البلوجرانا الصيف الماضي ثم تراجع وقرر البقاء حتى نهاية عقده في يونيو 2021 لتجنب الدخول في صدام مع النادي.

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وقال توسكيتس مع "RAC1": "ملعب كامب نو يتهاوي ويجب إعادة تأهيله، الوضع الاقتصادي سلبي ويجب العمل على إصلاحه".

وواصل: "تعاقدات في يناير؟ تحدثت مع كومان وبلانيس، إذا بعنا لاعبين يمكن ضم آخرين في يناير، نيمار؟ إذا أتى مجاناً يمكن تدبير الأمر، غير ذلك أي مرشح يعد به يجب أن يقوم بمعجزة".

وأردف الرئيس المؤقت: "إذا تحدثت من منظور اقتصادي بحت فكان يجب بيع ميسي الصيف الماضي لأن الليجا تطلب سقف للرواتب، ولأن الصفقة كانت ستدر علينا أرباحاً ضخمة وتوفر لنا الأموال".

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وختم: "لن أترشح في الانتخابات المقبلة، ولن أخبركم لمن سيكون صوتي لأنني لا أعرف بعد من سيترشح".

وينتظر أن تقام انتخابات برشلونة في الرابع والعشرين من يناير القادم لاختيار أعضاء مجلس إدارة جديد يقود النادي الكتالوني.