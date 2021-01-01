لابورتا يكشف عن تطورات سارة لجماهير برشلونة حول ميسي وهالاند

تضارب في الأنباء حول موقف إدارة النادي

كشف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، عن آخر التطورات الخاصة بتجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ميسي عقده الحالي مع النادي الكتالوني ينتهي في 30 يونيو 2021، وعدم توقيعه على التجديد يثير الشكوك حول مستقبله.

حالة من الترقب يعيشها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تمهيدًا للانقضاض على الصفقة، ونفس الأمر بالنسبة لنظيره الإنجليزي مانشستر سيتي.

لابورتا تواجه بشكل سريع مع وسائل الإعلام، قبل مواجهة الفريق ضد أتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا، وتطرق إلى مستقبل المهاجم المخضرم.

وأوضح رئيس النادي أن المفاوضات مع ميسي بخصوص التجديد تسير بصورة جيدة حتى الآن.

وأما عن هالاند فقد قال:"ما يجب فعله سيحدث وسيتم فعله بأفضل صورة ممكنة".

ويأتي ذلك رغم ما أكدته صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة لم يتقدم بأي عرض رسمي للتجديد لميسي.

وأوضحت أن السبب الحقيقي وراء ذلك يرجع لرغبة لابورتا نفسه، الذي يرفض القيام بأي خطوة رسمية، قبل التأكد من الوضع الاقتصادي للنادي.

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"نهائي الكأس لن يؤثر كثيرًا.. ميسي قرر مصيره بالفعل!"

ومن جانبه يؤمن رئيس النادي الكتالوني بقدرته على إقناع ميسي بأن برشلونة هو الخيار الأفضل له من خلال تقديم المشروع المناسب والضمانات اللازمة.

جدير بالذكر أن صاحب الـ33 سنة نجح في تسجيل 29 هدفًا بكل البطولات هذا الموسم مع برشلونة، وقام بـ13 تمريرة حاسمة بكل البطولات.