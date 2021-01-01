بوتشيتينو: لن أتحدث عن ميسي وسأقاتل لمنع مبابي من الانتقال لريال مدريد

تطرق كذلك إلى موقفه من ضم سيرخيو راموس

كشف ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان، عن موقفه من رحيل الثنائي كيليان مبابي ونيمار عن صفوف النادي الفرنسي.

عقد نيمار مع باريس ينتهي في يونيو 2022، ولم يوقع على التجديد حتى الآن، وهناك أنباء حول رغبة برشلونة في ضمه.

وعلى الجانب الآخر هناك مبابي، الذي ينتهي عقده في نفس التوقيت، وسط تكهنات حول رغبته في الرحيل إلى ريال مدريد.

ماذا قال بوتشيتينو عن رحيل الثنائي؟

المدرب الأرجنتيني قال لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية:"الهدف الآن هو الحفاظ على أفضل اللاعبين، النادي يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم أيضًا".

وأضاف:"ما نحاول القيام به الآن هو الإبقاء على نيمار ومبابي لسنوات عديدة داخل النادي".

وتابع:"على مدى ثلاثة أشهر، كانت لدينا علاقة جيدة جدًا، كلا اللاعبين ملتزمان جدًا تجاه النادي، وأنا متفائل بأنهما سيستمران مع الفريق".

ماذا عن شائعات ريال مدريد بالتحديد؟

بوتشيتينو قال:"بعد التواجد معه في غرفة الملابس لمدة ثلاثة أشهر، سأقاتل بقوتي لإبقائه معنا".

ما هو موقفه من ضم ليونيل ميسي وسيرخيو راموس؟

مدرب باريس كان أكثر تحفظًا هنا، حيث استكمل حديثه:"لا أحب الحديث عن اللاعبين الذين ليسوا في فريقي، هناك الكثير من الشائعات وباريس يعمل على تحسين الفريق".

وأضاف:"لم يتبق سوى القليل من الوقت حتى يبدأ أي شيء في التحرك بخصوص سوق الانتقالات القادم".

كيف يبدو موسم باريس سان جيرمان مع بوتشيتينو؟

الفريق تأهل مؤخرًا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التغلب على بايرن ميونخ حامل اللقب في دور الثمانية.

وأما على مستوى الدوري الفرنسي، الفريق يحتل المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن ليل صاحب المركز الأول بعد 32 جولة.

اقرأ أيضًا ..