"نهائي الكأس لن يؤثر كثيرًا.. ميسي قرر مصيره بالفعل!"

هل يبقى أم يرحل؟

يؤمن أندوني زوبيزاريتا، المدير الرياضي السابق لبرشلونة، أن ليونيل ميسي قد حسم قراره سواءً بالبقاء أو الرحيل عن النادي الكتالوني بنهاية هذا الموسم.

وكان زوبيزاريتا قد عمل في برشلونة حتى عام 2015، وقد استغل استعداد النادي الكتالوني لنهائي كأس الملك أمام أتلتيك بيلباو للخوض في أمر ميسي.

وبالنسبة للحارس التاريخي، فإن النتيجة أمام بيلباو لن تؤثر على قرار ميسي، الذي عليه أن يُدرك جيدًا سنه والخطوة التالية التي سيتخذها.

زوبيزاريتا قال في تصريحات إعلامية "لقد حصل ميسي على حق التفكير ويقرر، قال الرئيس بالفعل إنه سيفعل كل ما في وسعه حتى يستمر معنا".

كما أضاف "إذا قرر الاستمرار، فسيكون ذلك رائعًا، وإذا لم يكن كذلك فسيتعين عليه الاستمرار في اللعب، الحياة تستمر".

وواصل "الأشياء التي تحدث لك تؤثر على قرارك بالتأكيد، لكني أعتقد أن ميسي اتخذ بالفعل قراره بشكل أو بآخر في رأسه".

وأتم "نهائي الكأس جزء من العناصر التي تساعدك على التفكير، لكنني لا أعتقد أنها ستكون حاسمة".

الجدير بالذكر أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي بنهاية هذا الموسم وسط أحاديث عن سعي حثيث من باريس سان جيرمان للتوقيع معه مجانًا.