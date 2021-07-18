لأسباب ليست كروية .. جيوفينكو يرحل عن الهلال

اللاعب الإيطالي في طريقه للرحيل عن الزعيم

يبدو أن أيام الإيطالي سيباستيان جيوفينكو داخل نادي الهلال أصبحت معدودة، في ظل اقتراب رحيله عن الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقبل نهاية عقده.

الهلال يجري معسكرًا خارجيًا في النمسا خلال الوقت الحالي، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، وذلك بمشاركة جميع اللاعبين.

لماذا سيرحل جيوفينكو عن الهلال؟

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية على أن جيوفينكو سيكون أول المحترفين الأجانب المغادرين من صفوف الهلال، بسبب ظروفه العائلية التي أجبرته على طلب المغادرة.

جيوفينكو تقدم بطلب لإدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل بالرحيل، بعد 3 مواسم ونصف قضاها مع الزعيم، وهو ما لاقى موافقة من جانب الإدارة برئاسة فهد بن نافل.

ما هو شرط نادي الهلال لرحيل جيوفينكو؟

وأضافت الصحيفة أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، وضعت شرطًا لرحيل جيوفينكو، وهو إحضار عروضًا مناسبة للاستغناء عن خدماته، وهو ما دفع وكيل أعماله لدراسة العروض المقدمة له.

اللاعب الإيطالي يمتلك عروضًا من أندية إيطالية وأمريكية من أجل الحصول على خدماته، حيث سيحسم موقفه النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ما هي حقيقة عرض فينيزيا الإيطالي لضم جيوفينكو؟

وكانت بعض التقارير الصحفية الإيطالية، قد أشارت إلى أن نادي فينيزيا قد تقدم بعرض من أجل الحصول على خدمات جيوفينكو، ولكن تم نفي الأمر من جانب مدرب الفريق.

المدرب باولو بوجي نفى كل ما تردد حول اقتراب ناديه من التعاقد مع جيوفينكو، حيث أكد على أنه يعد مكسبًا للفريق، ولكنه لا يتناسب مع تشكيل فريقه.

ماذا قدم جيوفينكو مع نادي الهلال؟

ونجح جيوفينكو في التتويج مع نادي الهلال بالعديد من البطولات، أبرزها الدوري السعودي للمحترفين مرتين على التوالي، وبطولة دوري أبطال آسيا 2019، وكأس خادم الحرمين الشريفين 2020، بالإضافة إلى المركز الرابع بكأس العالم للأندية.

ويعد جيوفينكو واحدًا من أهم وأفضل عناصر نادي الهلال خلال السنوات الماضية، حيث انضم لصفوفه في يناير 2019 قادمًا من تورنتو الكندي لمدة 4 سنوات.

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