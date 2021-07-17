الزعيم حصل على شهادة الكفاءة المالية بعد أسبوعين فقط من رسوبه

عبر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي بطريقة ساخرة عن الطريقة التي نجح بها نادي الهلال السعودي في الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

الزعيم كان ضمن الراسبين في اختبار الكفاءة المالية الذي أعلنت عنه وزارة الرياضة في العاشر من يونيو الماضي، إذ جاء في المركز السادس بقائمة أكثر الأندية ديونًا بواقع 24.832.951 مليون ريال.

لكن بعدها بأسبوعين فقط، أعلن مجلس إدارة الأزرق برئاسة فهد بن نافل حصوله على شهادة الكفاءة المالية بنجاح، مسددًا كافة الديون.

كيف حصل الهلال على شهادة الكفاءة؟

وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن خزينة الهلال حصلت على يوليو الجاري على دفعتين ماليتين من شركتي "جاهز" و"شاورمر" شريكي النادي، نجحت منهما الإدارة في تسديد بعض الالتزامات المالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال حصل على شهادة الكفاءة بفضل هذه الأموال، إذ سدد رواتب العاملين، ولاعبي ومنسوبي الألعاب المختلفة، بجانب مبلغ مستحق لوكيل أحد اللاعبين، وجميعها سُددت بشكل كامل دون جدولة.

كيف سخر الصرامي من الهلال؟

السخرية لن تغير من الواقع شيئًا، في الأخير حصل الهلال على الشهادة بنجاح، وسيسجل لاعبيه الجدد في قائمة الفريق في الموسم المقبل، لكن الصرامي لم يترك الأمر يمر دون سخرية.

الإعلامي الرياضي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لو عدت لكتابة زاويتي الرياضية المعنونة ب يحيا العدل لكان مقالي الأول بعنوان (الساندويتش التي هزمت الكفاءة المالية)".

#هات_إذنك

لو عدت لكتابة زوايتي الرياضية المعنونة ب #يحيا_العدل

لكان مقالي الأول بعنوان #الساندويتش_التي_هزمت_الكفاءة_المالية pic.twitter.com/stxTnWSSSH — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) July 17, 2021

جدير بالذكر أن الأندية التي لم تحصل حتى الآن على شهادة الكفاءة أمامها فرصة حتى 21 من أغسطس المقبل كي تسدد ديونها، ومن ثم تحصل على الشهادة، وإلا لن تسجل لاعبين جدد للموسم الجديد 2021-22.

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