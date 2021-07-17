النصر يمنح بوكا جونيورز فرصة أخيرة .. ويتابع مدافع جديد

تعرف على تفاصيل عرض النصر الجديد

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، منحت نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني فرصة أخيرة، من أجل حسم صفقة المدافع ليساندرو لوبيز.

النصر دخل في مفاوضات جادة مع بوكا جونيورز خلال الأيام الماضية، من أجل الحصول على خدمات ليساندرو لوبيز، ولكن مسؤولي النادي الأرجنتيني لم يوافقوا على العروض المقدمة.

ما هي تفاصيل آخر عرض من النصر لبوكا جونيورز؟

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية على أن إدارة نادي النصر، قامت برفع عرضها المالي للمدافع الأرجنتيني ليساندرو لوبيز إلى 2.5 مليون دولار، مقابل شراء بطاقته.

نادي النصر أمهل وكيل أعمال ليساندرو إلى يوم الإثنين المقبل، وذلك من أجل الحصول على موافقة نادي بوكا جونيورز ومن ثم إتمام الصفقة بشكل رسمي.

من هو المدافع الجديد الذي دخل حسابات نادي النصر؟

وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي النصر بدأت في التركيز مع الأرجنتيني راميرو فونيس، مدافع فريق نادي فياريال الإسباني، من أجل التعاقد معه حال فشل مفاوضات لوبيز.

إدارة النصر وضعت فونيس كخيار أمامها من أجل التعاقد معه، حال عدم النجاح في التعاقد مع ليساندرو لوبيز، في ظل مماطلة مسؤولي بوكا جونيورز.

ما هي تفاصيل عروض الأهلي لبوكا جونيورز؟

وكان نادي النصر قد تقدم بعرض في البداية، من أجل الحصول على خدمات ليساندرو لوبيز، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مقابل مليون دولار، ولكن بوكا جونيورز رفض العرض، لتمسكهم برحيله بشكل نهائي.

وتقدم النصر بعرض جديد لنادي بوكا جونيورز، للحصول على خدمات لوبيز لمدة عامين، مقابل 2 مليون دولار، ولكن مسؤولي النادي الأرجنتيني رفضوا العرض، ولكن لم يغلقوا المفاوضات، مطالبين برفعه ماليًا وهو ما حدث بالفعل.

لماذا يريد النصر التعاقد مع مدافع أجنبي جديد؟

ويسعى نادي النصر للتعاقد مع مدافع أجنبي مميز، ليكون خلفًا للبرازيلي مايكون بيريرا الذي رحل بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الماضي.

النصر يريد مواصلة تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا لمباراة دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا أمام تركتور سازي الإيراني.

ونجح النصر في إتمام التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا جناح جوانزهو الصيني، وأيضًا الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم بشكتاش التركي.

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