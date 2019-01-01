كونتي يكشف سبب تواجده في ميلانو ويعلق على رباعية تشيلسي

هل نرى كونتي بالملاعب من جديد قريباً؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف أنطونيو كونتي، المدرب الإيطالي، عن أسباب تواجده في ميلانو مساء الأربعاء، وسط تقارير تربطه بتدريب إنتر أو روما بالفترة المقبلة.

ولم يتولى كونتي أي مهمة تدريبية منذ رحيله عن تشيلسي الصيف الماضي، وطُرح اسمه كمعوض لأوزيبيو دي فرانشيسكو في روما بعد السباعية من فيورينتينا بكأس إيطاليا.

وتحدثت تقارير أخرى مطلع الأسبوع الجاري عن اهتمام إنتر بكونتي بسبب العلاقة القوية بينه وبيبي ماروتا، رئيس القطاع الرياضي للنيراتزوري.

وعلق كونتي على الإشاعات مع "سكاي": "أنا في ميلانو لأنني أتيت من لندن لمشاهدة مباراة أتالانتا ويوفنتوس، لست هنا من أجل إنتر ولم أتلقى أي عروضاً من أندية إيطالية".

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وأضاف: "أنا في حالة طيبة، افتقد التدريبات ولكن قررت أخذ راحة لعام من التدريب، أنا مرتاح وأنتظر محطتي القادمة".

وعلق الإيطالي على خسارة فريقه السابق تشيلسي أمام بورنموث برباعية نظيفة: "لم أعرف النتيجة، تشيلسي في الماضي بالنسبة لي، ولا أريد الحديث عنها بسبب وجود نزاع قضائي بيني وبينهم".

يذكر أن كونتي قد قاد تشيلسي الموسم الماضي للتتويج بكأس إنجلترا ولكن الفريق حل خامساً في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.